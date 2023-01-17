Связанные с губернатором ресурсы пытаются продвинуть отмену выборов мэра Новосибирска

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть и Андрей Травников (справа)

СМИ, подконтрольные новосибирскому правительству, взялись за отмену прямых выборов мэра. «Торпедой» решили сделать общественную палату региона, руководство которой недавно заподозрили в незаконной охоте.

Несколько публикаций в поддержку отмены выборов мэра Новосибирска вышли на сайте Vn.ru, который принадлежит госучреждению регионального правительства «Издательский дом „Советская Сибирь“».

Сначала сайт опубликовал мнения омского депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Антропенко, который прошел в парламент по списку партии от Омской и Новосибирской областей, а также вице-спикера заксобрания от ЛДПР Наталии Красовской. Последнюю в СМИ связывают с депутатом Госдумы от «ЕР» Дмитрием Савельевым и строительной группой компаний «Расцветай». Оба выступили за назначение мэра по конкурсу через горсовет. Напомним, что половину конкурсной комиссии представляет губернатор — сейчас это единоросс Андрей Травников.

Затем на портале «Сибкрай» вышел аналогичный комментарий. Связанное с ним через учредителя ООО «АИР „Столица НСК“» получает господряды от регионального правительства — только за 2021 год управление информационных проектов обладминистрации подписало с ним три контракта на 2,31 млн рублей на размещение текстов, свидетельствует сайт госзакупок.

Позже еще один текст появился на все том же Vn.ru. В нем приводится комментарий Евгения Попантонопуло из «ВКонтакте», которого сайт называет «экспертом ОНФ». Но Попантонопуло возглавляет госучреждение «Центр цифровой трансформации Новосибирской области», подконтрольное облправительству.

Кроме того, 17 января на сайте провластной общественной палаты Новосибирской области, появилось сообщение о «начале обсуждения возможности изменения системы выборов мэра Новосибирска». «Уже сегодня состоится заседание комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, 19 января — по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК», — утверждается в пресс-релизе.

Общественная палата уверяет, что Новосибирск — это единственный миллионник в РФ, «где главу выбирают прямым голосованием». Видимо, орган забыл о Москве и Санкт-Петербурге, которые являются субъектами федерации.

«Мы уже обратили внимание на то, что тема изменения системы выборов главы Новосибирска вызывает многочисленные отклики и обсуждения в экспертном сообществе, она давно назрела, — уверяет председатель палаты Галина Гриднева. — Поэтому согласно региональному закону об Общественной палате Новосибирской области мы обязаны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан».



При этом прежде вопрос отмены выборов мэра не выносился в публичную плоскость. Хотя его, по словам собеседников Тайги. инфо, периодически и обсуждали кулуарно, вызывает удивление возможность лишить новосибирцев права избирать мэра еще до губернаторских выборов, запланированных на сентябрь 2023 года. Это может стать непопулярным решением.

Сама Галина Гриднева, которая формально стала «торпедой» для отмены выборов, возглавляет госучреждение «Центр оценки и развития управленческих компетенций». Она сделала заявление на фоне уголовного дела, связанного с двумя из трех своих заместителей в общественной палате.

Напомним, в декабре было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский» (пункты «а, г» ч. 1 ст. 258 УК). За убийство косули и лося задержан управляющий заказником Вячеслав Ермолик. Кроме того, по данным «РБК-Новосибирск», вместе с ним поймали президента Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского и председателя общественного совета при государственной жилищной инспекции Новосибирской области Владимира Ермолу. Оба являются зампредами общественной палаты региона — первый представляет «Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий», второй — «Союз машиностроителей России».

Ранее губернатор-единоросс Андрей Травников лично допустил отмену выборов мэра Новосибирска. Напомним, что пост занимает Анатолий Локоть (КПРФ), который избирался два срока подряд. В 2018 году Локоть отказался бороться за кресло губернатора, заключив с Травниковым «пакт», по которому тот, в свою очередь, поддержал коммуниста на выборах мэра-2019.

При этом выборы мэра запланированы только на 2024 год. А выборы губернатора должны пройти в 2023-м, и Травников не стал говорить журналистам, будет ли он пытаться переизбраться.

В декабре с подачи единороссов были отменены прямые выборы мэра Томска. Пока выборы глав сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).

Тайга.инфо