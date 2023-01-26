Общественная плата, половину руководства которой обвинили в браконьерстве, попросила отменить выборы мэра Новосибирска

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Общественная палата Новосибирской области официально предложила отменить выборы мэра Новосибирска. Половину ее руководства связывают с браконьерством.

Общественная палата региона поддержала обращение в заксобрание для отмены выборов мэра Новосибирска, сообщила глава палаты Галина Гриднева.



«Модель конкурсного назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец», — цитирует Гридневу «Интерфакс».

Сама Галина Гриднева возглавляет госучреждение «Центр оценки и развития управленческих компетенций», подконтрольное региональному правительству во главе с Андреем Травниковым («Единая Россия»). Она сделала заявление на фоне уголовного дела, связанного с двумя из трех своих заместителей в общественной палате.

Напомним, в декабре было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский» (пункты «а, г» ч. 1 ст. 258 УК). За убийство косули и лося задержан управляющий заказником Вячеслав Ермолик. Кроме того, по данным «РБК-Новосибирск», вместе с ним поймали президента Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского и председателя общественного совета при государственной жилищной инспекции Новосибирской области Владимира Ермолу. Оба являются зампредами общественной палаты региона — первый представляет «Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий», второй — «Союз машиностроителей России».

Отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области в начале январе. В подконтрольных облправительству СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты».

Против отмены выборов уже выступили некоторые независимые депутаты горсовета Новосибирска, отдельные представители КПРФ, партия «Яблоко», а также влиятельный депутат заксобрания от «ЕР» Николай Мочалин.

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