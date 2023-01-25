Авторитетный единоросс выступил против отмены выборов мэра Новосибирска

© Наталья Гредина. Николай Мочалин

Выборы мэра Новосибирска необходимо сохранить, заявил депутат заксобрания Николай Мочалин (фракция «Единая Россия»). Действующей власти, к которой у людей и так достаточно претензий, отмена голосования просто не выгодна, считает он.

«Выборы мэра Новосибирска нужны. Что в них страшного? Чем избранный глава может напакостить? Что он может испортить? Москва и Санкт-Петербург — отдельная тема, это города федерального значения, а у руководителя нашего муниципалитета денег всё равно ни на что нет, — заявил Мочалин „Континенту Сибирь“. — Мэр — самая безобидная инстанция. Что он может, если ему ресурсов хватает только на то, чтобы в Дзержинском районе пару раз прибраться?»

Мочалин призвал не забывать, что инфраструктура Новосибирска была «испоганена» не при действующем мэре, избранном людьми Анатолии Локте. Он, в частности, напомнил о нынешнем сенаторе от губернатора Владимире Городецком.

«Не он виноват, что в городе, извините за выражение, естественные нужды справить можно только за углом. И при губернаторе Викторе Толоконском я говорил, что Новосибирск ещё с 1990-х-2000-х годов испоганен, благодаря прежней власти и с нашего молчаливого согласия. Да, есть мэр. Но куда смотрели депутаты горсовета? Развязок нет, проехать невозможно, — отметил Мочалин. — Там, где раньше были предприятия, теперь склады. Торговые центры построили, но без парковок. Стоит винить в этом не Локтя, а тех, кто сегодня сенаторствует, кто возглавлял муниципалитет долгие годы. Город в бетоне, градостроительный облик исправить нельзя. Это нынешний мэр сделал? Мы же сами, областные депутаты, вынули из городского бюджета 10% НДФЛ».

Фактически при отмене выборов мэра сити-менеджера будет назначать губернатор (при формальном утверждении горсоветом). Он «будет с него спрашивать за хозяйственные проблемы, но по сути глава области и сейчас спрашивает с руководителя городской администрации», добавил Мочалин.

«Для чего тогда менять модель избрания? Мэр безобиден. Но зачем лишать выборов население? Действующей власти, к которой у людей и без того достаточно претензий, это не выгодно. Особенно сейчас. Гайки закручивать невыгодно — металл сломается, пружина лопнет… Нанятый менеджер сможет сделать Новосибирск лучше? Производство от этого будет развиваться? Дорог станет больше? Нет, они застроены. Парковки появятся? Нет, там торговые центры. В этом безденежье что-то исправить невозможно. Вот и Локоть не смог. Но всё же он выиграл у [единоросса] Владимира Знаткова, за которого я сам же агитировал до последнего. Многие уже пили шампанское в штабе у коммунистов, а я ещё с избирателями разговаривал» — напомнил влиятельный единоросс.

Отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору. Этот провластный орган уже официально заявляет, что его члены поддерживают лишение жителей права голосовать за главу города, более того, за инициативу даже выступает Общественная наблюдательная комиссия, утверждает глава палаты Галина Гриднева (ОНК должна следить за соблюдением прав заключенных). Сама Гриднева возглавляет госучреждение «Центр оценки и развития управленческих компетенций» регионального правительства, которым руководит единоросс Андрей Травников.

В подконтрольных облправительству СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты».

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