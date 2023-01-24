Источники рассказали, как губернатор предлагал мэру Новосибирска поддержать его на выборах

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть и Андрей Травников

Тайга.инфо узнала подробности аппаратного совещания, на котором мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) якобы «поддержал» переизбрание единоросса Андрея Травникова на пост губернатора. Реальность отличается от постов в провластных телеграм-каналах – предложение поступило именно от Травникова и могло носить настойчивый характер. Но публичной реакции от обкома не последовало, за репутацию КПРФ решил вступиться только депутат Госдумы от Москвы. Редакция также называет наиболее вероятного кандидата на пост сити-менеджера.

В середине января в мэрии Новосибирска прошло традиционное расширенное аппаратное совещание. На таких собраниях ставятся задачи на год, прежде с них вели прямую трансляцию. Но в этом году не было ни анонсов, ни сообщений в СМИ. О том, что мероприятие вообще было, жители узнали почему-то из телеграм-канала губернатора-единоросса Андрея Травникова: «Принял участие в традиционном расширенном аппаратном совещании в мэрии города Новосибирска, на котором ставятся задачи на текущий год. Одна из важных задач, которую мы обсуждали — строительство социальных объектов, в первую очередь, объектов образования».



Как сообщили источники Тайги.инфо в мэрии, мероприятие было закрытым (вероятно, из-за участия губернатора). На него даже не смогли попасть многие сотрудники администрации города, в том числе руководители среднего звена. Также не было «свободного входа» для депутатов, избранных жителями. Совещание не предполагало публичности. И вовсе не потому, что там говорили о строительстве школ из-за проблемы второй смены.

На совещании обсуждался вопрос предстоящих губернаторских выборов. Причем поднят он был самим Андреем Травниковым, рассказали собеседники редакции. Один из источников отметил, что глава региона был на собрании в компании своего заместителя Игоря Яковлева, который прежде возглавлял министерство региональной политики. Он в последнее время посещает все значимые мероприятия и совещания в мэрии, на которых ни во что не вмешивается, но всё «внимательно слушает».

Основное послание со стороны Травникова руководству мэрии один из источников описал так: «[Губернатор] предложил объединиться вокруг своего переизбрания, и пообещал не критиковать работу мэрии». Мэр Новосибирска, руководитель регионального отделения оппозиционной партии КПРФ Анатолий Локоть, якобы с энтузиазмом откликнулся и, в свою очередь, предложил создать объединенный штаб.

Сообщение об этом быстро появилось в телеграм-канале «Сибиряк», который ведет новосибирский политтехнолог Игорь Козлов. Его связывают с выполнением некоторых поручений облправительства.

Официальных подтверждений этой информации нет и быть не может. Ведь обсуждение предвыборной кампании (пусть формально и не начатой) на официальном совещании — это применение административного ресурса со стороны губернатора. Но косвенным подтверждением являются чрезвычайная закрытость совещания и отсутствие какой-либо реакции со стороны Анатолия Локтя и обкома КПРФ на развернувшуюся информационную кампанию по отмене выборов мэра Новосибирска. Не было ни одного материала по итогам совещания и на сайте обкома.

Зато вбросы в телеграмм-каналах прокомментировал депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ): «В отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя совершена банальная политическая провокация. Якобы он поддержал выдвижение Андрея Травникова („Единая Россия“) на выборах губернатора региона. Более того, брешут, что лидер новосибирских коммунистов предложил даже создать объединенный предвыборный штаб».

«На деле все проще и банальнее. Производственное совещание попытались представить, как политическую акцию. На оперативке мэр предложил объединить усилия команд для решения городских проблем. Не более», — подчеркнул Обухов.

Отмена выборов

Новосибирцы наблюдают завершающий этап падения Локтя как независимого и оппозиционного политика. Если в 2018 году «пакт Травников-Локоть» ещё имел видимость договоренности равноправных партнеров (хотя таковым не являлся), то в 2023 году мы видим Анатолия Локтя в положении полного подчинения и смиренного ожидания своей участи.

Собственно, других вариантов у него (и у обкома КПРФ) не осталось. Вступить в принципиальное противостояние с областной властью они не могут — поддержка среди горожан у Локтя не очень высока, зато высок антирейтинг. Хотя даже противники мэра зачастую не согласны с отменой выборов, но воспринимать его как лидера протеста они уже не готовы. Кроме того, сам по себе протест обречен на неудачу. Основные формы публичных выступлений строго запрещены репрессивным аппаратом, а основное внимание общества отвлечено на другие, куда более серьезные проблемы. Поражение в противостоянии гарантировано, вопрос только в том, пойти ли под воду как гордый «Варяг», не спуская знамени, или же выторговать, если не почетные, то хотя бы приемлемые условия капитуляции.

По-видимому, прямые выборы мэра будут отменены (машина уже запущена и непонятно, с чего она может дать обратный ход). С другой стороны, сама по себе отмена выборов в 2023 году году бессмысленна, если сразу за ней не последует отставка Локтя с поста мэра. Почетная капитуляция предполагает какую-то почетную, но никчемную должность после отставки. Как известно, чаще всего — это должность сенатора.

Поэтому вполне вероятным выглядит следующий сценарий: в мае-июне на последних сессиях горсовета и заксобрания принимаются решения об отмене прямых выборов мэра; в сентябре на выборах губернатора побеждает Травников; Анатолий Локоть добровольно уходит в отставку с поста мэра, а Травников назначает его своим представителем в Совфеде вместо глубокого пенсионера Владимира Городецкого, которому в июле исполняется 75 лет.

Впрочем, возможны и другие варианты, сопровождаемые уголовными делами. Наличие таких сценариев и обуславливает уже даже не сговорчивость Локтя, а его готовность взять под козырек и организовывать некий «объединенный штаб» — что бы это такое ни было.

В качестве будущего сити-менеджера, очевидно, позиционируется вице-губернатор Игорь Яковлев.

Кто такой Яковлев

Послужной список Яковлева выглядит весомо: он был главой Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска, продолжил карьеру в правительстве министром региональной политики, где формально отвечал за выборы (в условиях их фактического отсутствия и силового подавления любой конкуренции). Источники Тайги.инфо в мэрии и региональном парламенте утверждают, что Яковлев якобы утвержден «наверху» и может быть фигурой согласия между депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым, которого считают нынешним патроном губернатора Травникова, другим депутатом Госдумы Виктором Игнатовым, олицетворяющим региональную фронду, и первым вице-премьером Владимиром Знатковым, ведущим свою игру.



Но здесь могут возникнуть скандалы с упоминанием Яковлева в громком деле ОПС «Труновские».

Из показаний бывшего члена ОПС «Труновские», бизнесмена Андрея Боженко: «Кроме того, в преступное сообщество входили <…> Яковлев И. Н. , <…> Андреев А. В. Эта подгруппа занималась подкупом должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, поиском государственных и муниципальных объектов экономики для „крышевания“, а впоследствии для легализации денежных средств, полученных в результате этого крышевания. <…> Яковлев Игорь Николаевич стал в 2005—2006 году заместителем главы администрации Октябрьского района Новосибирска, Андреев стал заместителем начальника УФСКН РФ по Новосибирской области».

О возможной роли Яковлева в ОПС говорил и признанный виновным в бандитизме Хасан Ганеев. Он же утверждал, что Яковлев в свое время мог получать деньги от работы авторынка «Премьер Плюс». Свидетели по громкому делу крупных чиновников Солодкиных, которых признали виновными в участии в ОПС «Труновские», называли Яковлева временным «представителем семьи».

Но возможны и другие кандидатуры в сити-менеджеры. Достаточно вспомнить, что долгое время самым вероятным преемником единоросса Владимира Городецкого на посту мэра Новосибирска считался его зам Андрей Ксензов — но им стал Владимир Знатков, который проиграл выборы мэра в 2014 году. Не стоит забывать и об экс-министре региональной политики Андрее Гудовском, который был в правительстве до Яковлева, а пока отсиживается в горсовете.

Город вопреки мэру и губернатору

Пакт «Травникова-Локтя» можно считать исчерпанным. Пора подвести его итоги. С формальной точки зрения — всё прекрасно. Как мы знаем из доклада Травникова Путину — Новосибирск вроде бы развивается, вводит миллионы квадратных метров жилья, привлекает десятки миллиардов инвестиций. Но в чем вклад его руководителей? В чем была их идея, как она сработала, что изменилось в городе и области?

Последние пять лет жители наблюдали инерцию управления. Новым оказались лишь плодящиеся и размножающиеся концессии, высасывающие соки из регионального бюджета. В остальном все успехи объясняются тем заделом, который был создан в Новосибирске предыдущими поколениями. Диверсифицированная экономика, развитая промышленность, предприятия ВПК, научный центр в Академгородке, пока еще сильное высшее образование. Добавим к этому транспортный узел и выгодное расположение — Новосибирск естественным образом стал логистическим центром.

Уже к 2018 году городское управление было ниже всякой критики. Локоть оказался неэффективным мэром, неспособным на преобразования и контроль подчиненных. Но «пакт Травникова-Локтя» ради беспроблемного избрания «варяга» губернатором продлил эту неэффективность еще на пять лет. Польза и для города, и для демократии в регионе была бы в избрании Локтя губернатором, а мэром — другого человека.

Городская среда неудобна, токсична и отталкивающа. Губернатор Травников самоустранился от городских проблем — хотя Новосибирск составляет большую часть области (и по населению, и, особенно, по экономике).

Успехи самого Травникова тоже сомнительны. Все пять лет его правления продолжалась «мусорная концессия», по которой было сделано ровно ничего. Зато функции регоператора и сбора денег с населения достались компании «Экология-Новосибирск», которая теперь находится в банкротстве и под уголовным делом. Была подписана концессия на строительство четвертого моста, в которой область «занимает» деньги у «частного инвестора» более чем под 20% годовых (если концессию пересчитать как банковский займ). Заключен договор частно-государственного партнерства на семь поликлиниК, в которой их стоимость выросла в три раза, сами поликлиники так и недостроены, к тому же возводятся в основном на капитальные гранты их областного бюджета. Все ключевые концессии безальтернативно заключены с одним частным партнером — группой «ВИС». И так получилось, что почти все договоры с этой компанией ассоциируются именно с Травниковым.

Провалена и «Стройка века». Ледовый дворец спорта так и не был запущен в 2022 году, несмотря на обещания губернатора перед камерами. Уже должен был бы закончиться Молодежный чемпионат мира по хоккею, благополучно для Травникова отмененный из-за международных санкций. Можно вспомнить, и метания в ходе пандемии коронавируса, когда противоречащие друг другу распоряжения издавались в течение одной недели.

Да, Новосибирск развивается. Но всё медленнее — запас прочности, заложенный в советское время и 90-е постепенно исчерпывается. Развивается он не благодаря, а вопреки своим руководителям. По последним рейтингам АПЭК область занимает одно из последних мест в списке всех субъектов РФ по уровню эффективности управления. Сами же руководители пока заняты самосохранением и, кажется, готовы пожертвовать ради него будущим региона.

Тайга.инфо