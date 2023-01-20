Ростехнадзор не подтвердил разрешение на ввод в эксплуатацию новосибирского ЛДС

© nso.ru. Строящаяся вместе с ЛДС тренировочная арена
Ростехнадзор не подтвердил разрешение на ввод в эксплуатацию новосибирского ЛДС
20 Янв 2023, 09:07

Строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта не получил разрешение на ввод в управление, следует из заявления Ростехнадзора. При этом региональное правительство утверждало, что объект «получил акт ввода».

Новосибирское правительство так и не ввело ледовый дворец спорта на улице Немировича-Данченко в эксплуатацию, заявил общественник Евгений Митрофанов. Он сделал запрос в региональное управление Ростехнадзора, где ответили, что «информация о выдаче разрешения на ввод объекта в управление не поступала».

30 декабря 2022 года Ростехнадзор лишь выдал заключение о соответствии «Первого этапа строительства многофункциональной ледовой арены» проектной документации.

На профильном сайте мэрии, где публикуются такие документы, указано, что администрация Новосибирска действительно выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Но только на «Первый этап строительства многофункциональной ледовой арены». В частности в документах названы основная арена на 10,5 тыс. человек, тренировочная арена на 200 зрителей, пропускные пункты, «павильоны контроля доступа, совмещенные с билетной кассой», камеруа хранения и насосная станция.

При этом правительство Новосибирской области во главе с единороссом Андреем Травниковым именно 30 декабря объявило, что «ледовая арена получила акт ввода в эксплуатацию».

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планируется к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

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