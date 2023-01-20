Ростехнадзор не подтвердил разрешение на ввод в эксплуатацию новосибирского ЛДС

© nso.ru. Строящаяся вместе с ЛДС тренировочная арена

Строящийся в Новосибирске ледовый дворец спорта не получил разрешение на ввод в управление, следует из заявления Ростехнадзора. При этом региональное правительство утверждало, что объект «получил акт ввода».

Новосибирское правительство так и не ввело ледовый дворец спорта на улице Немировича-Данченко в эксплуатацию, заявил общественник Евгений Митрофанов. Он сделал запрос в региональное управление Ростехнадзора, где ответили, что «информация о выдаче разрешения на ввод объекта в управление не поступала».



30 декабря 2022 года Ростехнадзор лишь выдал заключение о соответствии «Первого этапа строительства многофункциональной ледовой арены» проектной документации.

На профильном сайте мэрии, где публикуются такие документы, указано, что администрация Новосибирска действительно выдала разрешение на ввод в эксплуатацию. Но только на «Первый этап строительства многофункциональной ледовой арены». В частности в документах названы основная арена на 10,5 тыс. человек, тренировочная арена на 200 зрителей, пропускные пункты, «павильоны контроля доступа, совмещенные с билетной кассой», камеруа хранения и насосная станция.

При этом правительство Новосибирской области во главе с единороссом Андреем Травниковым именно 30 декабря объявило, что «ледовая арена получила акт ввода в эксплуатацию».