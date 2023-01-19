Новосибирские политики о попытке отменить выборы мэра: «Местное самоуправление должно опираться на позицию населения»

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть (справа) и спикер горсовета Дмитрий Асанцев на инаугурации Локтя, 2019 год

Выборы мэра Новосибирска нужно сохранить, потому что назначаемый сити-менеджер не будет подконтролен жителям, считает часть опрошенных Тайгой.инфо политики. За отмену выступают представители «Единой России». Кампанию по дискредитации народного голосования уже начали подконтрольные правительству ресурсы.

Тайга.инфо поговорила с новосибирскими политиками и общественниками об идее отменить выборы мэра Новосибирска, которую формально инициировали через общественную палату Новосибирской области. Ранее на подконтрольных областному правительству ресурсах вышла серия публикаций в поддержку отмены выборов (напомним, что облправительство возглавляет губернатор-единоросс Андрей Травников, администрацию города — коммунист Анатолий Локоть).



Редакция публикует первую часть опроса. Вторая последует 20 января.



Депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов (КПРФ)

Позиция КПРФ известна. Она такова: мы за прямые выборы мэра. На всех уровнях власти должны быть прямые выборы. Я уже говорил, что мы разработали проект избирательного кодекса. Его обсуждение проходило в Госдуме на круглом столе. Надеюсь, что наши идеи будут услышаны.

Прямые выборы более демократичны чем сити-менеджер, а также любые суррогатные процедуры. Когда осуществляется назначение мэра при соблюдении процедуры, соответствующие должностное лицо утрачивает свою самостоятельность, оно зависит от начальства и опирается не на волю народа, а на власть. Оно не подотчетно населению.

Глава комиссии горсовета Новосибирска по контролю за органами власти Андрей Гудовский («ЕР»)

Я считаю, что выборы мэра Новосибирска нужно было отменить уже давно. Наличие прямых выборов приводит к расбалансировке системы власти в регионе. Должна быть четкая вертикаль исполнительной власти в регионе. Ситуация, когда мэр города избран гражданами непосредственно, создает заранее скрытый конфликт между мэром и губернатором региона. Мы это видим почти во всей России. Таких примеров множество.

Когда мэра избирает население, у него с 99% вероятностью возникнет конфликт с высшим должностным лицом субъекта. Тут стоит понимать налоговую подоплеку: налогов больше собирается в городе, основной бизнес, который платит налоги находится в городе. Я считаю, выборы мэра нужно отменить и заменить его сити-менеджером, потому что должна быть четкая система управления, подотчетная друг другу.

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента в Сибири Виктор Толоконский

Прямые выборы мэра — это очень важно. Никакой альтернативы я не вижу и не понимаю.

Убежден, что прямые выборы дают ни с чем не сравнимую ответственность избранного руководителя города, и какие бы не были альтернативные процедуры наделения полномочиями (назначение или голосование депутатов), все равно такой силы и такой ответственности не будет.

Прямые выборы — это особая свобода, особая ответственность. При прочих равных условиях будет выше качество работы, выше качество управления — я по-другому никогда не чувствовал. В своей истории я был и назначенным мэром, и был первым в Новосибирске избранным прямым голосованием мэром. Я чувствую эту разницу! Когда ты наделен полномочиями своими земляками, когда ты отвечаешь, а граждане знают и спрашивают о разных проблемах, спрашивают за разные недостатки в жизнедеятельности города. Это очень важно.

Каких-то аргументов за отмену прямых выборов, честно говоря, не вижу. Организовать прямые выборы не требует ни особых средств, ни особых ресурсов. Именно местное самоуправление должно опираться на мнение и позицию населения. Мэр должен постоянно предоставлять отчет перед населением, его избравшим. Сегодня очень высока централизация полномочий властных управленческих функций на уровне субъекта федерации. При проведении прямых выборов мэра я не вижу каких-либо рисков. Выборы должны быть прямыми, с волеизъявлением населения. Я убежден, что это сегодня выделяет Новосибирск, выделяет в лучшую сторону. Терять такие традиции, на мой взгляд, нецелесообразно.

Подготовил Владимир Кузменкин