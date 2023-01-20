Новосибирские общественники и политики: Когда отменят выборы, мэр перестанет быть ответственным перед населением

© Предоставлено читателем. Пикет в Новосибирске, 19 января 2023 года

Демократических процедур в современной России почти не осталось, но для Новосибирска важно сохранить прямые выборы мэра, считают опрошенные Тайгой.инфо политики и общественники. Назначаемый сити-менеджер будет подконтролен губернатору, а не жителям. За отмену голосования граждан выступают провластные активисты и единороссы.

Отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату Новосибирской области. Этот провластный орган уже официально заявляет, что якобы многие ее члены поддерживают лишение жителей права голосовать за главу города, более того, за инициативу даже выступает Общественная наблюдательная комиссия, утверждает глава палаты Галина Гриднева (ОНК, вообще-то, должна следить за соблюдением прав заключенных). Сама Гриднева возглавляет госучреждение «Центр оценки и развития управленческих компетенций» регионального правительства, которым руководит единоросс Андрей Травников.

Ранее на подконтрольных областному правительству ресурсах вышла серия публикаций в поддержку отмены выборов (напомним, что облправительство возглавляет губернатор-единоросс Андрей Травников, администрацию города — коммунист Анатолий Локоть).



Тайга.инфо поговорила с новосибирскими политиками и общественниками об идее отменить выборы (первую часть опроса читайте здесь).

Экс-депутат Государственной Думы РФ Олег Гонжаров

В силу того, что современная политическая система России, основана на иерархической инвеституре, исключающей политический плюрализм и общественный контроль за выборами, никакая избирательная система, включающая в себя правила, процедуры и правовые нормы, обеспечивающие и регулирующие избрание граждан на должности в органах государственной власти и местного самоуправления, не может обеспечить реальную выборность формирования органов публичной власти. А, значит, и её легитимность.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина

Вообще эта идея ужасна, у народа хотят отнять право выбора мэра. Этого ни в коем случае нельзя допустить! Мы должны бороться с навязанными нам чиновниками. Понятно, что очень сложно этому противостоять, но нужно с этим бороться. Люди должны выбирать мэра сами, люди должны знать кого выбрать и почему. Какие последствия выбора плохого мэра? А такие, что в следующий раз граждане будут иметь право исправлять свою ошибку.

Говоря об общественной палате Новосибирской области, о том, что они поддерживают отмену прямых выборов мэра, я могу сказать следующие: Общественная палата — это «белое пятно». Как туда попадают, за что попадают, что они делают, я не знаю.

Экс-руководитель новосибирского отделения «Горбачёв-фонда», общественница и публицист Ольга Лесневская

Сейчас не то время, когда актуально говорить о выборах — для этого неподходящий момент. Я уже говорила об этом не раз. Выборы в РФ гражданское общество проболтало в свое время. Ничего не получится, если последовательно отменять демократические процедуры при организации выборов. Это привело к тому, что они стали чистой формальностью, как в СССР.

В связи с отменой демократических процедур на них нет ни запроса со стороны общества, ни полного запрета со стороны власти. Они как процедура чисто формальные. Прямые выборы мэра остались вроде бы в шести городах, хотя они очень важны, особенно для Новосибирска (выборы сохранились в шести региональных центрах, а также городах Иркутской области, за исключением Иркутска — прим. Тайги.инфо). Нельзя утрачивать демократию: выборы мэра — это показатель волеизъявления народа.

Новосибирск сам по себе является главным городом в нашей области. Выборы мэра нужно сохранить, их жизненно необходимо сохранить. Я предполагаю, что мои оппоненты, голосующие за отмену выборов, приведут такой тезис: выборы — это дорого. Но это абсолютно не соответствует действительности. Я проводила исследование и подсчитала затраты на организацию и проведение выборов мэра в нашем городе. На одного избирателя приходится примерно 10−20 рублей. Для бюджета это не критично от слова совсем.

Самое главное, что выборный мэр остается подконтрольным электорату и народу, который за него голосовал. К [действующему мэру Анатолию] Локтю можно относиться по-разному, но вся критика в его адрес, частично оправданная, частично нет, заставляет его вертеться. А когда их отменят? Что будет? Мэр перестанет быть ответственным перед населением. Фактически это полная ликвидация системы местного самоуправления.

Глава комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин («Единая Россия»)

Это абсолютно политическое решение. Я бы поддержал введение должности сити-менеджера. Мы живем в такой ситуации, в которой живем. С моей точки зрения, при проведении СВО принимать решения об оставлении прямых выборов мэра нецелесообразно. Есть технологии, отработанные в крупных городах, они прекрасно работают. Сити-менеджера выбирают через специальную комиссию с учетом мнения горсовета.

Прямые выборы мэра экономически очень затратны. Сейчас финансовые ресурсы нужны в другом месте. В данной ситуации прямые выборы мэра ни к чему. Во многих городах-миллионниках, где есть институт сити-менеджера, он работает достаточно успешно.

Управляющий директор в фонде «Гражданское согласие» Игорь Макаренко



Отмена прямых выборов мэра Новосибирска — плохая затея. У людей должно быть право выбора, мы должны сами себе избирать начальство. Это волеизъявление народа. Получается, что назначенный «мэр» будет нести ответственность не перед населением города, которое его непосредственно выбрало, а перед теми, кто его назначил, у него не будет обязанности делать жизнь горожан лучше. У населения не будет возможности отозвать мэра или как-то наказать за плохую работу.

Процедура отзыва мэра очень сложная, но фактически она есть, она юридически закреплена в законе. Я склонен считать, что должна быть конкуренция: конкуренция людей, партий, политических сил в городе. У населения должна быть возможность выбрать лучшего для себя мэра. Проснулись с одним мэром, а завтра с другим (если его будут назначать). К примеру, если мэр не понравился губернатору. Так быть не должно. Поэтому я считаю, что выборы надо сохранить, пускай жители города сами выбирают себе градоначальника, так как они считают нужным. Граждане должны иметь право выбора своего мэра, работа которого будет им подотчетна.

Журналистка Мария Лондон

Ничего неожиданного в этом абсолютно нет. В стране, в которой нет демократии, о демократических выборах речи быть не может. Выборы, которые проходили в последнее время — это профанация и подтасовка. Когда в стране нет демократии и нет честных выборов, то о чем мы вообще говорим с вами? Это спускание бюджета в никуда. Толку от выборов особо нет. Товарища Локтя мы выбрали вместе с вами, всеми гражданами Новосибирска, а результат печальный, думаю оценку его деятельности дадут позднее.

По сути, разницы особой нет — проводить ли прямые выборы или использовать модель сити-менеджера — кардинальных перемен не будет. Второго [экс-мэра Евгения] Ройзмана* из Екатеринбурга в России не будет. Пока не изменится ситуация в стране в целом, процедура выборов мэра будет бесполезной. Если наш народ оторвется от диванов и честно проголосует за порядочного мэра, и даже если выборы будут честные, и этот человек станет мэром — его ждет уголовное дело, и в лучшем случае условный срок, если он не сможет договориться с областной властью.

Тайга.инфо