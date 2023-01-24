«Яблоко» потребовало сохранить выборы мэра Новосибирска:

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«Яблоко» стало первой политической партией, официально выступившей против отмены выборов мэра Новосибирска. До этого высказывались лишь независимые депутаты и отдельные представители обкома КПРФ.

Отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору. Этот провластный орган уже официально заявляет, что его члены поддерживают лишение жителей права голосовать за главу города, более того, за инициативу даже выступает Общественная наблюдательная комиссия, утверждает глава палаты Галина Гриднева (ОНК должна следить за соблюдением прав заключенных). Сама Гриднева возглавляет госучреждение «Центр оценки и развития управленческих компетенций» регионального правительства, которым руководит единоросс Андрей Травников. В подконтрольных облправительству СМИ также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты».

Тайга.инфо дословно публикует заявление реготделения «Яблока» в поддержку сохранения выборов.

Новосибирское отделение партии «Яблоко» категорически несогласно с предложением об отмене выборов мэра Новосибирска, которое в последнее время интенсивно обсуждают новосибирские политики и средства массовой информации.

Новосибирск — крупнейший муниципалитет России и хотя он не субъект федерации, как Москва и Санкт-Петербург, новосибирцы должны иметь право выбирать главу города, как и жители этих крупнейших городов.

Прямые выборы мэра дают естественный и необходимый стимул конкуренции идей о будущем города. Избранный политик является легитимным представителем интересов большинства избирателей и понимает свою ответственность перед ними.

Мы убеждены, что решение многочисленных проблем нашего города не в последнюю очередь зависит от реального, а не декоративного участия горожан в их осмыслении. Выборы мэра, являясь одной из форм политической работы горожан, стимулирует их к такому участию. Необходимость учитывать мнение жителей со стороны властей, и уверенность жителей, что голос каждого будет учтен, обеспечивается прямыми выборами.

Отмена прямых выборов — еще один шаг в обратном направлении. Отказ от прямого волеизъявления горожан является демонстрацией пренебрежения к способности людей участвовать в жизни города и очередным шагом к уничтожению местного самоуправления.

В 2015 году были отменены выборы руководителей исполнительной власти во всех муниципалитетах Новосибирской области, кроме Новосибирска и посёлка Кольцово. В 2020 году в Новосибирске отменили голосование по партийным спискам на выборах депутатов горсовета. Предлагаемая сейчас отмена выборов мэра выглядит как очередной шаг к уничтожению местного самоуправления и разрушению гражданского общества с целью узурпации власти чиновниками.

Статья 5 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( от 06.10.2003 N 131-ФЗ, редакция от 14.07.2022 с изменениями. и дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) устанавливает, что «глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования». Отказ от прямых выборов мэра фактически освобождает его от подконтрольности и подотчётности населению, выводит из-под общественного контроля, способствует концентрации власти в естественно образующихся и доминирующих в таких условия правящих группировках из чиновников и крупного бизнеса, нарушая право жителей Новосибирска на самоуправление.

Вне процедур прямых выборов решение важных городских проблем: тарифы на услуги монополистов, пробки, пыль летом, снег зимой, экология, вопросы энергетики, качества общественного транспорта, землепользование и благоустройство — будет ещё более бессистемны и менее зависимо от общества и призрачно.

Учитывая вышесказанное, Новосибирское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» настаивает на необходимости сохранении прямых выборов мэра города.