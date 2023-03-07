Письмо журналиста Ивана Сафронова из красноярской колонии: «Просто любоваться небом»

© t.me/freesafronov/Сергей Горяшко
Письмо журналиста Ивана Сафронова из красноярской колонии: «Просто любоваться небом»
07 Мар 2023, 05:51

Журналист Иван Сафронов, объявленный российским судом виновным в «госизмене», написал письмо из красноярской колонии. Он сможет увидеть небо.

Группа поддержки Ивана Сафронова опубликовала его письмо из красноярской ИК-7, куда его этапировали после приговора. Тайга.инфо перепечатывает текст.

Всем привет! Это Сафронов. И сегодня — 28 февраля — наступил последний день зимы. С чем вас всех и поздравляю! Я не могу говорить за всех, но мне весна всегда давала какую-то надежду, глоток свежего воздуха, понимание, что жизнь заходит на новый круг…

Это моя первая [с момента ареста] весна, когда я смогу увидеть небо не в клеточку. Это очень много для меня значит, честно. Завтра я войду в локальный сектор отряда и буду несколько минут просто любоваться небом. Конечно, кто-то скажет, что это мелочь и ерунда. Но я так не считаю.

В Красноярске погода пока не совсем весенняя, конечно. С утра, например, зарядил снег. Но и снег — каким бы сильным он не был — начинает таять под солнцем. И нужно всегда помнить, что весна — это не только погода, но и состояние души. И последнее куда важнее. С первым днем весны!

Ваш Ваня Сафронов

P.S: многие меня спрашивали о том, каким образом и как в целом я добрался из «Лефортово» до Красноярска. Я подобрал, как мне кажется, идеальную цитату из «Арапа Петра Великого» А. С. Пушкина: «Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение Ибрагима восторжествовало над существенностию». Прорвемся!

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам по делу о «госизмене» (ст. 275 УК).

Сафронова задержали в июле 2020 года и отправили под арест. Утверждалось, что он якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе.

Осенью 2021 года следователь ФСБ по его делу, полковник Александр Чабан лишил Сафронова возможности переписываться с родными и друзьями. Еще раньше он предлагал журналисту позвонить матери в обмен на «контакт со следствием». В тот день, по словам адвоката, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном и сказал, что «это он следователю не простит».

Сафронов отрицает свою вину.

Напомним, что за два месяца до задержания журналист был назначен советником главы «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным. В феврале 2023 года госкорпорация объявила об увольнении Сафронова

Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
07 Мар, 09:49
Тайга.инфо поднялась на рекордное место по цитируемости среди федеральных СМИ
07 Мар, 09:12
Власти решили проложить теплотрассу по участку мобилизованного новосибирца, пока тот на «спецоперации»
07 Мар, 09:11
Старший лейтенант из Сибири получил около 2,5 млн рублей за обман о заправке воздушного судна
07 Мар, 08:33
Начальника отдела полиции Красноярска обвинили в браконьерстве
07 Мар, 07:12
Теплая погода ожидается в Сибири 8 марта
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования