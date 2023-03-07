Письмо журналиста Ивана Сафронова из красноярской колонии: «Просто любоваться небом»

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Журналист Иван Сафронов, объявленный российским судом виновным в «госизмене», написал письмо из красноярской колонии. Он сможет увидеть небо.

Группа поддержки Ивана Сафронова опубликовала его письмо из красноярской ИК-7, куда его этапировали после приговора. Тайга.инфо перепечатывает текст.

Всем привет! Это Сафронов. И сегодня — 28 февраля — наступил последний день зимы. С чем вас всех и поздравляю! Я не могу говорить за всех, но мне весна всегда давала какую-то надежду, глоток свежего воздуха, понимание, что жизнь заходит на новый круг…

Это моя первая [с момента ареста] весна, когда я смогу увидеть небо не в клеточку. Это очень много для меня значит, честно. Завтра я войду в локальный сектор отряда и буду несколько минут просто любоваться небом. Конечно, кто-то скажет, что это мелочь и ерунда. Но я так не считаю.

В Красноярске погода пока не совсем весенняя, конечно. С утра, например, зарядил снег. Но и снег — каким бы сильным он не был — начинает таять под солнцем. И нужно всегда помнить, что весна — это не только погода, но и состояние души. И последнее куда важнее. С первым днем весны!

Ваш Ваня Сафронов

P.S: многие меня спрашивали о том, каким образом и как в целом я добрался из «Лефортово» до Красноярска. Я подобрал, как мне кажется, идеальную цитату из «Арапа Петра Великого» А. С. Пушкина : «Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение Ибрагима восторжествовало над существенностию». Прорвемся!

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам по делу о «госизмене» (ст. 275 УК).



Сафронова задержали в июле 2020 года и отправили под арест. Утверждалось, что он якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе.



Осенью 2021 года следователь ФСБ по его делу, полковник Александр Чабан лишил Сафронова возможности переписываться с родными и друзьями. Еще раньше он предлагал журналисту позвонить матери в обмен на «контакт со следствием». В тот день, по словам адвоката, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном и сказал, что «это он следователю не простит».



Сафронов отрицает свою вину.



Напомним, что за два месяца до задержания журналист был назначен советником главы «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным. В феврале 2023 года госкорпорация объявила об увольнении Сафронова