Путин новосибирскому губернатору: «Еще есть над чем работать»

© kremlin.ru. Андрей Травников

Президент РФ Владимир Путин заявил о проблемах в образовательной инфраструктуре в Новосибирской области. Он поговорил с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия»).

Путин поговорил с Травниковым по видеосвязи. В частности губернатор заявил, что региональные власти обязались строить по 30 фельдшерско-акушерских пунктов, но в облправительстве ранее говорили, что смогут сдать за год только около 20.

Тайга.инфо перепечатывает опубликованную Кремлём стенограмму.

Путин: Андрей Александрович, добрый день!

Травников: Владимир Владимирович, здравствуйте!

Путин: Андрей Александрович, чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные.

На что вы сами хотели бы обратить внимание?

Травников: Владимир Владимирович, вы правильно отметили, что по многим показателям мы впереди многих регионов. В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития, и по основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в два и более раза. Так, экономика нашей области по ВРП за пять лет без учёта инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним процентов, рост промышленного производства за этот период составил — опять же в сопоставимых ценах — 122,8 процента.

Рекордный объём привлечения инвестиций в экономику — 330 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем было в 2017 году — тогда было 175. И благодаря этому доходная часть консолидированного бюджета за этот период также выросла в два раза, в том числе по собственным доходам — в полтора раза.

Благодаря этому мы с хорошей подушкой финансовой безопасности и хорошими экономическими заделами, что позволяет нам развиваться дальше и решать в том числе новые, вновь возникшие задачи, такие как противодействие беспрецедентным санкциям и антикризисные меры поддержки наших предприятий и предпринимателей, помощь армии и Росгвардии, помощь муниципалитетам и жителям ДНР и ЛНР.

С самого начала спецоперации наши предприятия, предприниматели да просто жители активно помогали Вооружённым Силам. Мы помогали и добровольцам весной, обеспечивая их полностью обмундированием и снаряжением. Дополнительно обеспечивали вещевым имуществом и снаряжением, оборудованием именные подразделения от Новосибирской области, которые вошли в состав 3-го армейского корпуса. И то же самое сегодня делаем для тех сибиряков, которые вошли в подразделения в рамках частичной мобилизации. Тем более что благодаря в том числе и Вашим особым решениям у нас есть возможность направлять на это и средства областного бюджета, и мы обязательно это будем делать.

С [конца] весны, с июня мы стали принимать решения по оказанию дополнительной социальной поддержки военнослужащим, семьям. Это не только по поводу таких печальных событий, как гибель, ранения, — мы делаем дополнительные выплаты из областного бюджета бойцам именных подразделений.

Принято решение о дополнительных мерах соцподдержки для семей мобилизованных ребят: это компенсация расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание независимо от класса, вплоть до 11-го, и это компенсация расходов на посещение детских садов.

С мая мы начали помогать нашему подшефному району в Луганской Народной Республике — это Беловодский район. Помогаем по всем направлениям. Это не только восстановление разрушенных и изношенных зданий школ, но и, например, переход на российские образовательные стандарты.

Нам поручили заняться восстановлением одного из кварталов в городе Мариуполе. Мы сегодня ведём работы по ремонту и восстановлению жилых домов.

Конечно же, значительная часть расходов компенсируется из федерального бюджета, но и мы из областного бюджета выделяем средства, потому что зачастую времени на переписку, решение вопросов просто не хватает, задачи очень срочные.

Экономика региона на санкции отреагировала спокойно. Она у нас очень диверсифицирована, без зависимости от отдельных отраслей. Санкции практически не повлияли на ситуацию на рынке труда, она стабильная, безработица даже снизилась, сохраняется нехватка персонала практически во всех отраслях.

Доходы в бюджет были стабильные. Это нам позволило в том числе принять дополнительные социальные решения. Мы досрочно проиндексировали в связи с ростом цен заработные платы бюджетникам на 10 процентов, осенью, проиндексировали также на 10 процентов и все региональные социальные меры поддержки.

Объёмы производства в целом хорошие, загрузка промышленности хорошая.

Из-за высоких ставок по кредитам весной инвестиционная активность несколько, так скажем, встала на паузу, но потом все проекты возобновились, ни один инвестпроект не остановлен.

[Введено] два миллиона квадратных метров жилья: здесь мы лидеры, больше нас за Уралом не строит никто. И поэтому, конечно же, проблема обманутых дольщиков для нас очень острая, она бросает тень на всех строителей, в том числе и добросовестных.

Здесь, Владимир Владимирович, спасибо за Вашу настойчивость, спасибо Правительству Российской Федерации и Генпрокуратуре за помощь. Мы совместно с Федеральным фондом развития территорий два года активно очень работаем, и проблема сдвинулась с меёртвой точки — мы активно стали помогать обманутым жителям. В течение трёх лет — 2021, 2022 и 2023 годов — мы, таким образом, полностью решим проблемы для 12 тысяч семей, которые ждут свои квартиры в 90 домах.

Вообще, загрузка строительного комплекса очень большая. Высокие темпы экономического роста за последние пять лет, и национальные проекты, которые Вами были инициированы, загружают строителей, позволяют решать многие социальные задачи. Приятно, что мы эти годы работали на опережение, зачастую не дожидаясь федеральных решений.

Хочу, может быть, похвастаться, но привести три примера из сферы здравоохранения: в 2018 году мы разработали свою региональную программу развития медицины для онкобольных. Мы стали усиливать возможности клиник в столице нашего региона Новосибирске.

Создали уникальные центры — ПЭТ-КТ [позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с рентгеновской компьютерной томографией], ускорительные установки для лучевой терапии самые современные. Чуть позже благодаря запущенному нацпроекту «Здравоохранение» стали приближать высококвалифицированную помощь к глубинке. У нас появились не только в столице, но и в районных центрах центры амбулаторной помощи, где жители могли пройти диагностику на таких редких раньше для них аппаратах, как компьютерный томограф или МРТ, или пройти химиотерапию, не отправляясь в Новосибирск. То есть вот такое совместное дополнение региональной и федеральной программ.

То же самое у нас было в отношении гемодиализа. Ранее пациенты с почечной недостаточностью регулярно ездили в Новосибирск, бывало, за сотни километров. Сегодня по всей области развёрнута целая сеть центров гемодиализа, и не нужно ехать в Новосибирск, можно в своём райцентре или в соседнем эту операцию сделать. Кстати, этого направления ещё ни в одном федеральном проекте нет.

Также в 2018 году мы запустили свою региональную программу развития первичной помощи поликлиник. Это строительство крупных поликлиник в Новосибирске и строительство ФАПов на селе. По 30 ФАП в год мы взяли на себя обязательство строить.

От Тайги. инфо: Впрочем, в Новосибирской области в 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), но, как признал министр строительства региона Алексей Колмаков на сессии заксобрания, будут открыты только 21 (по данным на конец декабря было введено лишь 18). Кроме того, аудиторы новосибирской Контрольно-счетной палаты выяснили, что 179 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) оснащены менее чем на 30%.

И опять же в 2019 году вы поддержали новую для нас тогда программу модернизации первичного звена в здравоохранении. Она также дополнила адреса и дополнила новые форматы. У нас появились поликлиники не только в столице, но и в других населённых пунктах. И кроме ФАП мы стали строить ещё и врачебные амбулатории.

На сегодняшний день у нас сложилась очень большая программа. Нам в течение этой пятилетки предстоит построить 24 объекта первичного звена — это поликлиники и амбулатории без ФАПов, их общая мощность будет составлять 11,5 тысячи посещений в смену. Для справки: такие мощности в самые славные советские времена в здравоохранении вводились в течение двух пятилеток. Нам предстоит это сделать за этот ближайший период.

Кстати, на эти темпы не повлияла и пандемия COVID-19.

Вот что касается текущей ситуации.

Владимир Владимирович, есть две программы, два проекта, которые вы в 2018 году поддержали. Если позволите, я хотел бы доложить о ходе их реализации.

Путин: Пожалуйста.

Травников: Первая программа — это программа развития Новосибирского научного центра, она называется «Академгородок 2.0».

Она сегодня реализуется. Может быть, она не получила какого-то особого, отдельного статуса, и темпы нам хотелось бы видеть выше, но тем не менее проекты, которые полностью отражают философию этой программы, — это проекты, объединяющие центры коллективного пользования, — они сегодня реализуются.

Самый главный, конечно, проект — источник синхротронного излучения поколения «четыре плюс». Огромное спасибо за Вашу позицию. Сегодня этот объект в стадии активного строительства: через два года российские учёные будут обладать по-настоящему технологическим суверенитетом.

Помните, Вам в феврале 2018 года наши исследователи рассказывали, как им приходится, так скажем, подрабатывать на зарубежных установках, не имея возможности проводить особенные исследования за рубежом. Через два года у них такая возможность будет в интересах самых разных отраслей.

Следующий проект очень важный для нас — это строительство кампуса НГУ. Тоже в стадии строительства новые корпуса. Проект инициирован частным инвестором и поддержан Михаилом Владимировичем Мишустиным за счёт двух источников: частные инвестиции и федеральный бюджет. Идёт новая стройка.

Мы инициировали строительство второй очереди технопарка Академгородка — для создания условий для внедрения исследований, для наших инноваторов и новых предпринимателей. Сегодня идёт проработка проекта по созданию суперкомпьютера в Академгородке, для того чтобы обрабатывать тот массив данных, которые будет давать СКИФ [Сибирский кольцевой источник фотонов].

Раз проект комплексный, то, конечно, не забыта «социалка» и дороги. За этот период в периметре программы «Академгородок 2.0» построено, реконструировано четыре школы, два спортивных центра. И сегодня строится очень важная дорога из наукограда Кольцово в сторону Академгородка. По этому проекту, по этой программе коротко такой статус.

Вторая, мы считаем, большая программа, мы её тоже обсуждали в 2018 году, — это программа развития аэропорта Толмачёво, Новосибирск. Вы тогда поддержали, но оговорились: обязательно реализовать с учётом планов развития других аэропортов Сибири и Дальнего Востока. И у нас это так и получается — развиваются другие аэропорты, а Толмачёво развивается как большой межрегиональный хаб в азиатской части страны, причём в строгом исполнении Вашего поручения — развитие маршрутной сети за пределами московского авиационного узла.

Какие показатели достигнуты? Если в 2017 году из Толмачёво количество направлений, количество маршрутов без учёта Москвы и Санкт-Петербурга в другие города было 44, то сегодня их 59.

В 2019 году, когда мы уточняли параметры программы, авиаторы брали на себя амбициозную задачу, чтобы к 2025 году из Толмачёво можно было долететь до любой областной столицы Российской Федерации, где есть аэропорт. Пандемия всё-таки повлияла на эти планы, пока мы не можем это подтвердить, но уже сегодня можем подтвердить, что из Новосибирска можно долететь в любой город Сибири и Дальнего Востока, где есть аэропорт, способный принимать среднемагистральные самолёты. Это уже реальные достижения.

Вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура. Введён крупнейший логистический центр «Почты России», введено несколько логистических центров крупных интернет-магазинов, цех бортового питания и реконструкция взлётно-посадочной полосы.

Ну и самый главный проект сегодня реализуется — это строительство нового терминала. Это частные инвестиции, компания «Новапорт». Несмотря на пандемийные трудности, несмотря на санкционные сложности, инвестор его реализует. Это сегодня самый крупный аэропортовый проект в нашей стране за пределами Москвы. Были сложности с импортозамещением, но тем не менее новый терминал общей площадью 50 тысяч квадратных метров будет введён в эксплуатацию.

Поэтому, Владимир Владимирович, разрешите Вас пригласить на это событие. Если будет возможность, мы, конечно, будем очень рады, для нас это будет очень важно.

По основным проектам я доложил. У меня есть ещё четыре частных вопроса. И готов ответить на Ваши вопросы, Владимир Владимирович.

Путин: На что хотел бы обратить внимание? Андрей Александрович, вы совершенно точно и обоснованно сказали о том, что происходят положительные изменения в сфере здравоохранения. Особенно это касается оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями, и хорошие планы по реализации проектов развития системы здравоохранения на селе. Но есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, — это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулёзом. Вы наверняка знаете об этом, и этому нужно уделить, конечно, больше внимания.

Что касается Академгородка, то, безусловно, и федеральные органы власти, и с вашим участием там, где это возможно, должны уделить внимание, для того чтобы все намеченные планы здесь были выполнены. Будем к этому, безусловно, стремиться.

Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, все-таки здесь еще есть над чем работать. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы вас уделить этому особое внимание.

А так, в целом, то, что вы направили и в письменном виде, имею в виду развитие аэропорта Толмачёво, строительство восточного обхода Новосибирска, а также реконструкция автодороги «Иртыш» — всё, безусловно, будет направлено в Правительство для дополнительной проработки и принятия к исполнению.

Вам спасибо большое за работу.

Травников: Спасибо, Владимир Владимирович.