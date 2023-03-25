Генпрокурора просят проверить постановление новосибирского губернатора о повышении тарифов

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Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин инициировал обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о повышении тарифов ЖКХ. Под коллективным обращением собирали подписи на митинге против роста тарифов 25 марта.

Тайга.инфо публикует текст документа, под которым подписались более 280 участников акции.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

о проверке законности Постановления Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 №233

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 № 233 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год» с 2023 года в Новосибирской области повышены тарифы ЖКХ, рост составил:

— Отопление и горячая вода — 11,9%;

— Холодная вода — 12%;

— Водоотведение — 17%;

— Электричество — 9,1%;

— Газ — 10%.

09.01.2023 в Прокуратуру Новосибирской области (далее — «Прокуратура НСО») было направлено обращение депутата Совета депутатов г. Новосибирска по избирательному округу №25 Картавина А. В. с требованием проведения проверки Постановления Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 № 233 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год» на предмет соблюдения положений, установленных Постановлением Правительства Р Ф от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В результате рассмотрения обращения Картавина А.В.09.01.2023 Прокуратура НСО не выявила нарушений в указанном Постановлении Губернатора НСО, мотивируя тем, что размер изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не превысил предельного значения индекса (Приложение №2).

Помимо Прокуратуры субъекта РФ, обращения были направлены Губернатору НСО Травникову А. А. с подписями трёхсот девяти граждан, выступающих против повышения тарифов ЖКХ, собранных в результате проведения публичного мероприятия в форме митинга 04.02.2023 в регионе с требованием об их снижении (Приложение №3).

Таким образом, указанное Постановление противоречит нормативам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»: индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на декабрь 2022 года в размере 9,0%, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года — 0%.

Непринятие мер прокурорского реагирования Прокуратурой Новосибирской области посягает на права и законные интересы граждан в сфере экономического благосостояния.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

Провести прокурорскую проверку Постановления Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 № 233 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год» на предмет соблюдения положений, установленных Постановлением Правительства Р Ф от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Обязать уполномоченных лиц устранить нарушения, в случае их выявления при проведении прокурорской проверки, а именно — отменить Постановление Губернатора Новосибирской области от 30.11.2022 №233 и снизить тарифы ЖКХ.





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