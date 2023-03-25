Генпрокурора просят проверить постановление новосибирского губернатора о повышении тарифов
Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин инициировал обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о повышении тарифов ЖКХ. Под коллективным обращением собирали подписи на митинге против роста тарифов 25 марта.
Тайга.инфо публикует текст документа, под которым подписались более 280 участников акции.
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
о проверке законности Постановления Губернатора Новосибирской области
Постановлением Губернатора Новосибирской области
— Отопление и горячая вода — 11,9%;
— Холодная вода — 12%;
— Водоотведение — 17%;
— Электричество — 9,1%;
— Газ — 10%.
09.01.2023 в Прокуратуру Новосибирской области (далее — «Прокуратура НСО») было направлено обращение депутата Совета депутатов г. Новосибирска по избирательному округу №25
В результате рассмотрения обращения Картавина А.В.09.01.2023 Прокуратура НСО не выявила нарушений в указанном Постановлении Губернатора НСО, мотивируя тем, что размер изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не превысил предельного значения индекса (Приложение №2).
Помимо Прокуратуры субъекта РФ, обращения были направлены Губернатору НСО
Таким образом, указанное Постановление противоречит нормативам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации
Непринятие мер прокурорского реагирования Прокуратурой Новосибирской области посягает на права и законные интересы граждан в сфере экономического благосостояния.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
- Провести прокурорскую проверку Постановления Губернатора Новосибирской области
от 30.11.2022№ 233 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на декабрь 2022 года и 2023 год» на предмет соблюдения положений, установленных Постановлением Правительства Р Ф от 14.11.2022№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. ио внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Обязать уполномоченных лиц устранить нарушения, в случае их выявления при проведении прокурорской проверки, а именно — отменить Постановление Губернатора Новосибирской области
от 30.11.2022№233 и снизить тарифы ЖКХ.
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