Новосибирцы вышли на второй митинг против повышения тарифов ЖКХ

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Второй митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. Решение об увеличении платы принимал губернатор Андрей Травников. На акции прозвучало требование его отставки.

Согласованный властями митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске 25 марта, передает корреспондент Тайги.инфо. Участники собрались в Тимирязевском сквере неподалеку от станции метро «Заельцовская».

На месте дежурили наряды полиции. По оценкам редакции, на площадке собралось около 300 человек. Людей пришло больше, чем на предыдущую акцию, отметил корреспондент Тайги.инфо.

На плакатах написано: «Нет — тарифному грабежу, Нет - власти, которая грабит! Вернем энергетику народу!», «Снизьте тарифы ЖКХ, людям нечем уже платить», «Травников новый Городецкий» (очевидно, отсылка на решение экс-губернатора Владимира Городецкого резко повысить тарифы ЖКХ, которое привело к одним из крупнейших в истории города митингам и отставке единоросса).

По словам организатора митинга, для мероприятия сложно было найти площадку — в мэрии отвечали, что везде уже что-то запланировано на 25 марта в то же время. Кроме того, ему пришло несколько различных предупреждений и указаний — как он должен и не должен себя вести от прокуратур, Росгвардии, МВД.

На словах о давлении на свободу слова и поднятии тарифов кто-то из присутствующих выкрикнул «Травникова в отставку!»

На митинге выступили независимые депутаты горсовета Антон Картавин, Светлана Каверзина и Сергей Бойко.



По словам Картавина, присутствующие могут оставить подпись под коллективной жалобой генпрокурору: «Это официальная коллективная жалоба господину генеральному прокурору. Если здесь в Новосибирской области мы не можем найти ответа — я писал еще в декабре прокурору Новосибирской области. Он сказал: „Я не хочу вмешиваться“. Тогда давайте напишем генеральному прокурору, господину Краснову. Он несколько раз приезжал сюда, один раз даже удовлетворил мою жалобу на капремонт. Я знаю, если захочет, он сможет вмешаться. И мы можем его заставить».

По данным депутатов, в ходе акции собрано более 280 подписей.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина на митинге высказалась за заморозку тарифов в ЖКХ:



«Я все-таки настаиваю на том, что пока наша страна находится в тех условиях, в которые не мы в Новосибирске ее поставили, роста тарифов не должно быть вообще. Рост тарифов должен быть равен нулю, не больше. Мы и так выживаем. Малый и средний бизнес просто сейчас работает на силе воли. Очень у многих прибыль уходит в ноль и даже ниже. Убыточным предприятие становится. Любое повышение тарифов на коммунальные услуги будет приводить к тому, что малый бизнес будет закрываться, а значит, мы не будем получать налоги в бюджет области и города, поэтому я считаю, что не только меньше просить повысить тарифы, а просто просить заморозить тарифы, которые есть. Рост тарифов должен быть нулевым, по крайней мере, до того момента, пока не решится ситуация на международной арене».

Сергей Бойко выступил на митинге по телефону, потому что он находится за границей под угрозой уголовного дела из-за политических репрессий против команды Алексея Навального: «Полтора года назад, я встал перед выбором — остаться в загнивающей бездуховной Европе или провести 10 лет в колонии дома на родине. Выбор так себе, но, по крайней мере, по телефону с вами могу поговорить. За эти 1,5 года я узнал многое, о чем нам не рассказывают по телевизору — о том, что тарифы могут снижаться, буквально снижаться. Когда газ и мазут дешевеют, жители начинают платить намного меньше, потому что генерирующая компания купила энергоносители намного дешевле. А в Новосибирске, напомните, за 23 года правления Путина хоть раз снижались тарифы?»

Толпа ответила, что «нет».

«А вот еще секрет расскажу — когда газ и мазут дорожают, и коммунальная ноша становится непосильной, ее можно субсидировать. Государство помогает своим жителям и компенсирует большую часть коммуналки, потому что дети даже в самых бедных семьях имеют безусловное право на тепло, свет и чистую воду. В России же и в Новосибирске, в частности, коммунальные платежи не имеют никакого отношения к жизни: ни к энергоносителям, ни к трубам, ни к другой инфраструктуре. Это видно даже по тому, что жители взорвавшегося и рухнувшего дома на Линейной продолжают платить за капремонт. Потому что суммы за тепло и воду в наших платежках всё больше, но сколько не плати, трубы никто не меняет, и количество аварий продолжает расти, — добавил независимый депутат. — Потому что это не тарифы, а дань. Дань, на которую [основатель „Сибирской генерирующей компании“ Андрей] Мельниченко купит себе третью самую большую в мире яхту, а [губернатор Андрей] Травников в очередной раз отремонтирует мраморное крыльцо на своей даче. Вы тоже поймите, это — очень важное крыльцо на очень важной даче. Кому-то дворец, кому-то крыльцо, ради такого и всем городом можно затянуть пояса. Готовы еще затянуть?»

«Нет», — крикнули участники акции.

«Не вижу, что сейчас на плакатах написано: „Барин, пощади, платить нечем“? Или вы требуете от Путина засунуть своего петрушку Травникова туда, откуда он вылез? Но очень важно, что вы вышли — важно добиваться от власти человеческого отношения к себе, а не чтобы стригли как баранов перед бойней», — считает Сергей Бойко.

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В декабре 2022 года губернатор Андрей Травников («Единая Россия») повысил тарифы ЖКХ для жителей Новосибирска на 11% - это выше установленной правительством РФ планки для региона. Холодное водоснабжение подорожало на 12%, водоотведение — на 17%. Эти услуги для большей части горожан оказывает МУП «Горводоканал» под руководством депутата заксобрания от «Единой России» Юрия Похила.



Отопление и горячая вода подорожали на 11,9%. Эти средства собирает с населения «Сибирская генерирующая компания», основателем которой был миллиардер Андрей Мельниченко. Тариф на газоснабжение вырос на 10%, на электроснабжение — на 9,1%.



Для второго по населению города региона — Бердска — тарифы повышены в среднем на 10%. Для Искитима — на 9,8%, для Оби — на 9,7%.



Ранее губернатор Андрей Травников повысил сборы с населения на капитальный ремонт многоквартирных домов почти на 25%. Напомним, что в 2017 году многочисленные митинги против резкого повышения тарифов ЖКХ привели к отставке губернатора Владимира Городецкого. Его Кремль и сменил на Травникова.