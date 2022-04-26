Новосибирский депутат: «„Экология-Новосибирск“ идет верным курсом к банкротству»

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Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина встретилась с бастующими сотрудниками мусорного перевозчика «Экотранс-Н». Она также показала горы отходов в Октябрьском районе. Видео.

Каверзина встретилась с бастующими водителями мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» начали забастовку 19 апреля, они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Мусорный регоператор „Экология-Новосибирск“ не оплатила услуги перевозчиков мусора, они не смогли оплатить платежи за лизинг, машины поставили на прикол, люди без машин не могут работать, — рассказала Каверзина. — По факту, людям, скорее всего, заплатят голый тариф, и они начнут увольняться, при этом два месяца по трудовому кодексу им уже можно будет не оплачивать».

После начала забастовки мусор перестали вывозить с улиц в прежних объемах, отходы скапливаются на контейнерных площадках. Независимый депутат связала проблему с финансовым состоянием «Экологии-Новосибирск», которая, напомним, подала на самобанкротство — в компании уже введена процедура наблюдения.

«На мой взгляд, „Экология-Новосибирск“ идет верным курсом к банкротству, и на свою деловую репутацию уже забивают, придерживая собранные с жителей деньги в своем кармашке, — считает Каверзина. — А впереди праздники и дачи — и кто оттуда будет мусор вывозить, учитывая, что и в лучшие времена там не всегда успевали — непонятно. Ну, и надо понимать, что постепенно мусорный коллапс будет заползать в другие районы. Да, и в Советский может тоже прийти беда. Очень хочется, чтобы к решению проблемы уже и законодательное собрание подключилось».



«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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