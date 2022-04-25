Продолжение мусорного коллапса спрогнозировали в Новосибирске

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Сотрудники одного из крупнейших мусорных перевозчиков Новосибирской области продолжают забастовку. Компания связана с региональным оператором по обращению с отходами, который уже не выполнил обещание вывезти мусор за выходные. Несмотря на помощь муниципального предприятия, которое бастующие сравнивают со штрейкбрехерами, для очистики города может понадобиться полмесяца, считают участники рынка. Существует и потенциальный риск потери тысяч контейнеров.

Забастовка сотрудников перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н» продолжается в Новосибирске уже неделю. Общее число отказавшихся работать составило около 250 человек, говорил один из водителей компании Артем Власов. Среди них не только водители и операторы мусоровозов, но и механики с офисными работниками. В группе «ВИС», которая контролирует «Эконтранс-Н» и регоператора «Экологию-Новосибирск», сначала называли число в 56 бастующих, хотя уже к 25 апреля признали 211.

Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы», которые вмещают существенно меньше отходов. В группе «ВИС» утверждали, что арендовали технику у АО «Энергосила» и заменили ее но, несмотря на это, «бастующие отказались выходить в смену». По словам источника Тайги.инфо, «Экотранс-Н» фактически брал транспорт у другого перевозчика, группы компаний «Арктика Сити», но якобы не расплачивался.

«Действия [работников] расцениваются как саботаж, по имеющимся сведениям, они явно управляются третьими лицами, организовавшими незаконную акцию и преследующими свои коммерческие интересы», — утверждают в корпорации «ВИС».

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Регоператор «Экология-Новосибирск» пообещал очистить город за 23−24 апреля. Но этого так и не произошло, несмотря на привлечение офисных сотрудников компании. «Сохраняются определенные проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском, Заельцовском и Железнодорожном районах Новосибирска, а также в городе Обь», — признали в региональном правительстве 25 апреля.

Теперь позиции «ВИС» вокруг ситуации частично вторит и губернатор Андрей Травников («ЕР»). «Подтверждается версия коммерческого конфликта, — заявил он на заседании в правительстве. — Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий».

«Оператора это никак не оправдывает, — впрочем, добавил Травников. — Необходимо обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области независимо от обстоятельств. Вмешивайтесь в этот конфликт, принимайте меры, разрешаю принимать любые решения».

При этом региональный оператор обращения с отходами — это уровень ответственности областного правительства.

«Самые большие риски — если представители группы компаний МКС примут решение о снятии 7000 контейнеров из города Новосибирска, это самый главный риск, — заявила гендиректор „Экологии-Новосибирск“ Лариса Анисимова (цитата по НГС). — Чтобы этого не допустить, 1000 контейнеров уже поставлена. Остальные поставки должны быть завершены до 15 мая».

Муниципальные штрейкбрехеры

На этом фоне мэрия Новосибирска еще 23 апреля сама создала штаб по координации действий для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО „Экология-Новосибирск“ обязанностей». Кризис, по данным чиновников, затронул Дзержинский, Железнодорожный, Центральный, Заельцовский, Калининский, Ленинский и Октябрьский районы — в них проживает около 1,2 млн человек.

Мэрия Новосибирска объявила режим повышенной готовности и привлекла к вывозу мусора муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Власти уже использовали его для устранения проблем, связанных с региональным оператором, например, в новогодние праздники. Городскую компанию отправляют на помощь «Экологии-Новосибирск», несмотря на то, что она находится в процедуре самобанкротства из-за долгов порядка 1,8 млрд рублей, в том числе перед перевозчиками мусора.

Участники забастовки сравнили муниципальное «Спецавтохозяйство» со «штрейкбрехерами». Но участник рынка в беседе с Тайгой.инфо усомнился в мощностях предприятия.

«Резервов — прежде всего человеческих — в МУПе нет, так что можно предположить, что без ущерба для вывоза своих районов они выделят два-три экипажа. Их суммарный вывоз может составить 400−600 кубометров в сутки, — отметил он. — На время кризиса увеличены объемы вывоза у компании „Чистый двор-НСК“. Но имея в парке две-три машины можно говорить об увеличении вывоза только на 100−150 кубометров в сутки».

Еще около 3 тыс. кубометров, по подсчетам экспертов, может вывозить «Экотранс-Н» с «наемными силами». Но уже к 25 апреля мусорные завалы, по словам собеседника в отрасли, могли вырасти до 51 тыс. кубометров.

«Если сохранить соотношение типов и вместительности машин, обслуживающих правый берег, то дополнительные 70 машин, которым просто не откуда взяться, будут зачищать город 6 дней. А с учетом того, что разбирать завалы — дольше и физически тяжелее, на отчистку города потребуется две-три недели», — считает собеседник Тайги.инфо.

«Некоторые депутаты давно предлагают расторгнуть контракт с таким нерадивым предпринимателем, — напомнили в независимой коалиции „Новосибирск 2020“. — Сейчас перевозчики мусора решили конкретно прижать компанию. Но мэр решил иначе. Под предлогом помощи жителям мэрия задействовала муниципальное предприятие „Спецавтохозяйство“. Хорошая инициатива — убрать мусор. Но „Экология-Новосибирск“ благодаря помощи мэра теперь никуда не уйдет. Конкуренции нет, проблем нет».

«Если произойдет мусорный коллапс, виноваты будут все: и „Экология-Новосибирск“, и „Экотранс-Н“, и другие стороны. Виноватых, уверен, найдут достаточно быстро. Считаю, что работники компании — пострадавшая сторона вместе с новосибирцами», — говорил «Ъ» независимый депутат Игорь Украинцев.

После начала забастовки прокурор Новосибирской области Яков Хорошев объявил проверку соблюдения трудовых прав и исполнения законодательства об отходах производства и потребления при организации вывоза ТКО. На сайте заксобрания области и горсовета Новосибирска нет ни одного официального сообщения о проблеме.

Тайга.инфо