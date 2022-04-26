Аттракционы в омском парке освятили после падения женщины с карусели
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В Омске освятили аттракционы в парке, где женщина упала с карусели и получила черепно-мозговую травму. Несколькими днями ранее у другого аттракциона прорвало гидроцилиндр, и катающихся людей залило маслом.
В омский парк 30 лет ВЛКСМ пригласили батюшку для освящения каруселей святой водой, передает тг-канал Омск Live.
24 апреля днем в омском парке во время движения аттракциона 33-летняя женщина выпала из кресла и ударилась о землю. Она получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Пострадавшую увезли в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей. Следственный комитет возбудил дело по по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее, по данным Омск Live, в парке 30 лет ВЛКСМ, у аттракциона «Орбита», прорвало гидроцилиндр, и катающихся людей залило маслом.
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