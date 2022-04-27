«Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании

© pivnoe-delo.info

В Томске эвакуировали пивоваренный завод. На предприятие, связанное с осужденным мэром Иваном Кляйном, поступило сообщение о минировании.

Сотрудники «Томского пива» эвакуированы утром 27 апреля, сообщил «Интерфаксу» директор по маркетингу компании Максим Курохтин.

«Со всего, я так понял, предприятия эвакуация проводилась. Я вам могу сказать только как эвакуированный сотрудник», — рассказал Курохтин.

По данным сотрудника, эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании.

«Томское пиво» связано с семьей мэра Ивана Кляйна. Его ранее признали виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Чиновника приговорили к двум годам колонии общего режима, затем наказание изменили на отбывание срока в медицинском учреждении из-за состояния здоровья Кляйна.