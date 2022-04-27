«Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании

© pivnoe-delo.info
«Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании
27 Апр 2022, 08:52

В Томске эвакуировали пивоваренный завод. На предприятие, связанное с осужденным мэром Иваном Кляйном, поступило сообщение о минировании.

Сотрудники «Томского пива» эвакуированы утром 27 апреля, сообщил «Интерфаксу» директор по маркетингу компании Максим Курохтин.

«Со всего, я так понял, предприятия эвакуация проводилась. Я вам могу сказать только как эвакуированный сотрудник», — рассказал Курохтин.

По данным сотрудника, эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании.

«Томское пиво» связано с семьей мэра Ивана Кляйна. Его ранее признали виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Чиновника приговорили к двум годам колонии общего режима, затем наказание изменили на отбывание срока в медицинском учреждении из-за состояния здоровья Кляйна.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
27 Апр, 09:10
«Русская IKEA» открывает второй магазин в Новосибирске
27 Апр, 09:00
Тубалары вне закона. Спецрепортаж Тайги.инфо о жизни алтайских иноагентов
27 Апр, 08:52
«Томское пиво» эвакуировали из-за сообщения о минировании
27 Апр, 08:38
«Красноярские Столбы» закрывают для туристов из-за критической ситуации с пожарами
27 Апр, 08:34
Водитель маршрутки в Улан-Удэ отвез пенсионерку в полицию после ее требования снять букву Z в салоне
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования