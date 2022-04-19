Осужденному мэру Томска смягчили наказание

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Суд изменил меру пресечения мэру Томска Ивану Кляйну. По состоянию здоровья его из-под стражи перевели на домашний арест. Чиновнику вменяют превышение полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Суд изменил мэру Томска Ивану Кляйну меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона 19 апреля.

«Местом содержания под домашним арестом определено медицинское учреждение Томска», — уточнили в суде.

Ранее Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, писала Тайга.инфо.

Ивана Кляйна признали виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Следствие считало, что Кляйн дал указание начальнику департамента градостроительства внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

Бизнесмен Ринат Аминов, обращавшийся за землей для строительства жилой многоэтажки, получил «существенный вред» из-за отказа чиновников. Ранее он фигурировал в СМИ в связи с расследованием причины появления долгов в размере 700 млн рублей у местного оборонного предприятия ТПО «Контур», входившего в госкорпорацию «Ростех».

По второму эпизоду превышения полномочий Кляна обвиняли в выделении земельного участка его дочери. При этом, по словам мэра, представитель администрации города, признанной потерпевшей, не заявлял никаких требований об ущербе и в суде подтвердил законность предоставления земли.

Мэр Томска Иван Кляйн — один из последних избранных самим жителями мэров в России. Он представлял «Единую Россию», а до прихода на мост мэра был гендиректором «Томского пива» и четырежды избирался в региональный парламент.



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