Муж главреда российского госканала пригрозил Казахстану судьбой Украины

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Муж главреда госканала Russia Today и госагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян начал угрожать жителям Казахстана. Он также заговорил о «хитрожопости».

В Казахстане «местные патриоты с новой силой требуют уничтожить любое положительное упоминание о России», утверждает Кеосаян на своем канале в ютубе. В качестве доказательства он привел скриншот публикации «Газеты.ру» под заголовком «„Русские здесь не дышат“: как Казахстан отдаляется от России». Правда, она была размещена еще в ноябре 2021 года и там цитировалась одна из дочерей Нурсултана Назарбаева.

Кеосаян также процитировал новость об отмене парада 9 мая из-за "экономии бюджетных средств". Но не сказал, что такое же решение было принято в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса, более того, Минобороны этой страны говорило, что в 2022 году все равно запланированы военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых составляют чествование ветеранов Великой Отечественной войны и ВС Казахстана.

«Казахи, братья, это чё за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, иммигрирует на Марс или, вы думаете, [что] вы иммигрируете. Я говорю свое личное мнение гражданина РФ, на Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно», — пригрозил Кеосаян.

«Ну и думаю нашим отвественным лицам надо пересмотреть уровень взаимоотношений <…> Потому что, если вы и дальше считаете, что можно быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, ха-ха-ха, вы ошибаетесь. Мир изменился, всё изменилось. Вы еще можете заскочить в последний вагон», — сказал шоумен.

Тигран Кеосаян — супруг главного редактора государственных Russia Today и МИА «Россия сегодня», в которое входит агентство «РИА Новости», Маргариты Симоньян. По данным «Контур.Фокус», Кеосаяну принадлежат ООО «Аталанта-2», ООО «Колизеум» и доля в ООО «Платинвек». Политик Алексей Навальный публиковал расследование о деятельности семьи под названием «ПАРАЗИТЫ. Секретные заработки семьи пропагандистов», в котором утверждалось, что супруги и их родственники получили сотни миллионов на личные счета за PR-сопровождение окологосударственных проектов, а также связаны с сыном первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова Данилом.

Казахстан граничит с Новосибирской, Омской областями, Алтайским крае, Республикой Алтай, Тюменской, Челябинской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Самарской и Курганской областями.