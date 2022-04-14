Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 41

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Сибирским журналистам грозит до 10 лет колонии за свою работу.

18:52 49-летний житель Реутова Тимур Халитов донес в полицию на собственную дочь за то, что она якобы «призывает убивать русских». Он же призывал взломать ей дверь в квартиру, пишет Медиазона*.

Дочь Халитов Эльмира учится в ВШЭ, придерживается оппозиционных взглядов, но никаких постов с призывами «убивать русских» никогда не писала, рассказало издание. В итоге полицейские отпустили девушку, пообещав составить на ее отца протокол о мелком хулиганстве за то, что он ругался матом, когда пришел в отделение писать заявление.

«Мне звонили люди из Таиланда, хрен знает откуда… и доложили, то, что якобы есть такая история [с призывами дочери убивать русских]. Я вынужден был поверить. Сам не знаю, как это получилось», — цитирует Халитова Медиазона*.

«Я ему говорю, ну хорошо, допустим, это правда, — отметила дочь мужчины. — Но нахрена ты поперся писать на меня заявление, вот прям ножками пошел в другой город можно сказать — из Реутова в Москву дошел — писать на меня заявление, что я призываю убивать русских? Он мне говорит: ну от тебя все можно ожидать, я решил перестраховаться».



«В том виде, когда я поступал, воображая себе в мозгу, я поступал, мне кажется, нормально. Тем не менее я поступал здраво. Даже может быть с точки зрения [отношения] к дочери, может быть, даже недопустимо, — цитирует мужчину издание. — Это даже наверняка. Но если это было бы противопослушно, то безусловно [я бы пошел в полицию]. Нет сомнений».

17:52 «Сетевые свободы» уточнили количество дел по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Их не 610, как написал ранее РБК, а не менее 768.

«В диаграмме РБК не учитываются данные по Москве, судебная система которой не входит в базу ГАС „Правосудие“. За это же время в московские суды поступило 158 дел», — рассказали правозащитники.



17:20 Роскомнадзор сообщил о составлении двух протоколов в отношении Google «за неудаление противоправной информации» по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП (неудаление материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными).

«В протоколах в отношении Google приводятся ссылки на фейковые материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, а также на youtube-ролики экстремистского характера», — утверждает РКН.

17:00 Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») рассказал о пользе возвращения к «режиму Советского Союза» в условиях санкций.

«Например, [завод по производству трубопроводной арматуры] „Теплоприбор“: исчез импортный конкурент, открылись новые рынки. Импортозамещение требуется по большому перечню товаров и продукции, и это такой шанс для наших предприятий, — считает чиновник. — Первые санкции с 2014 года стимулировали, чтобы, в первую очередь, у нас сельское хозяйство выросло. Мы сейчас первые экспортеры в мире по зерну. Мы не первые производители».

«Сейчас нас будут зажимать по авиастроению, так мы собственное авиастроение разовьем. Санкции стимулируют к тому, что мы в итоге придем приведут к режиму Советского Союза, когда у нас вообще всё было свое», — добавил Цыденов.

16:47 Власти Омска прямо во время кризиса решили побороться с самокатами сети Whoosh. Чиновники объявили средства передвижения «самовольно размещенным движимым имуществом» и пригрозили конфискацией.

Все подробности читайте здесь.

15:52 РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что замминистра транспорта Р Ф Кирилл Богданов увольняется по собственному желанию. Он курировал цифровое развитие отрасли.

Информацию подтвердили и источники РБК.

14:55 Казахстанская сеть книжных магазинов Marwin—"Меломан" отказалась от формы сотрудников с буквой Z, сообщило КазТАГ.

«Форма изготавливалась в 2019 году для товарных ревизоров работающих внутри магазинов. Игровой посыл был — ревизор он как Zorro, — рассказали в пресс-службе сети. — Так как таких коллег у нас немного, не придали значения изменившемуся отношению к букве Z. Службу ревизоров, это 10 сотрудников, переодели уже сегодня. Мы готовим для этих сотрудников другую форму. Спасибо нашим посетителям за то, что обратили наше внимание на необходимость заменить форму, спасибо за то, что помогаете становиться лучше».

Фото kaztag. kz

14:40 Администрация Центрального рынка Новосибирска повысила арендную плату сразу на 10%. Антимонопольная служба ранее начала проверку по обращению торговцев.



Все подробности читайте здесь.

14:10 Читатели продолжают присылать фотографии с улиц Новосибирска.

Предоставлено читателем

13:30 Лидер саратовского отделения общероссийского общественного движения «Ветераны России» полковник Анатолий Шостак записал обращение в поддержку информационного агентства «Взгляд-инфо». Ранее в редакцию ворвались силовики, у журналистов изъяли технику, а в том числе в квартирах. Формальной причиной стала «клевета», якобы распространенная о депутате Госдумы от «Единой России» Андрее Воробьеве в анонимном телеграм-канале, писало издание.

Но уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 137 и ч. 1 ст. 138 УК (незаконное распространение сведений о частной жизни и нарушение тайны переписки) под предлогом размещения в анонимном телеграм-канале записей телефонных разговоров прокурора Кировского района Саратова Анжелики Романовой. «Как я позже понял, прокурор давала указания водителю своего служебного авто развезти ее родственников, а также настойчиво рекомендовала директору одной из гимназий Саратова взять на учебу какого-то ребенка, напоминая при этом о лимите наполняемости классов», — пишет главред «Взгляда» Николай Лыков.



По версии следствия, Лыков якобы мог быть причастен не только к «установке прослушки», но и к «распространению записей в Telegram».

Офицер Анатолий Шостак выразил недоумение тем, что активная часть населения Саратовской области молчит, когда на журналистский коллектив одного из самых влиятельных и популярных региональных СМИ оказыватся «жесточайшее давление». Отдельно полковник попросил федеральное руководство «Ветеранов России» направить обращения в администрацию президента, СК РФ и Генпрокуратуру Р Ф .

«В ближайшее же время все факты коррупции, воровства, казнокрадства, недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей будут жесточайшим образом пресекаться. В нашей стране сейчас уже нет лишних ресурсов для того, чтобы мы могли себе позволить роскошь мириться с этим, — считает ветеран. — И сейчас, видно, кто-то зачищает свои тылы. Жаль, что они не понимают главного — их дни сочтены. Рано или поздно вся правда будет донесена до всех необходимых структур. И меры будут приняты».

13:21 ВТБ снизил минимальную ипотечную ставку сразу на 5,5 процентных пунктов — до 16,9% годовых. Она действует при оформлении кредита на первичное и вторичное жилье. Для частных домов — от 17,2%, передает РБК.



Ранее минимальную ставку по ипотеке снизил и Сбер — 16,9%.

13:12 Траты россиян на лекарства в марте выросли в 2,6 раза до 134 млрд рублей. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).



12:55 Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте главреда абаканского «Нового фокуса» Михаила Афанасьева, передает проект «Сетевые свободы». В отношении журналиста завели дело по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения) из-за публикации об отказе 11 омоновцев участвовать в «спецоперации» — следствие утверждает, что часть информации в ней была «недостоверной».



В квартирах Афанасьева и его матери прошли обыски с изъятием документов и техники. Журналист был задержан на 48 часов до избрания меры пресечения.

Дело возбудил следователь по особо важным делам, полковник Наталья Богданович.

12:45 После 4 марта, когда Путин подписал закон об административной ответственности за «дискредитацию» ВС РФ, в суды поступило 610 дел по ст. 20.3.3 КоАП, подсчитали в РБК. Больше всего таких дел в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Крыму.



12:40 Власти Казахстана отказались от проведения военных парадов на 7 и 9 мая, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, не планируется», — цитирует заявление Минобороны страны vlast.kz.

При этом запланированы военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых составляют чествование ветеранов Великой Отечественной войны и В С Казахстана . Празднование 9 мая в республике не проводится с начала пандемии.

12:00 Индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в РФ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

11:13 Более 80% телевизоров и холодильников на российском производят в России, утверждают федеральные власти.





11:03 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко удивилась, что даже гвозди в России импортные.



«Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко (цитата по РИА Новости).



10:35 Паблик «ЧП Омск» сообщил, что в микрорайоне Нефтяники разбили окно машине с буквой Z.

Самый популярный на данный момент комментарий пользователей в оскорбительной форме возлагает вину на тех, кто «8 лет селился по всей России». В 2014-м, напомним, в страну начали приезжать беженцы с Донбасса.







10:11 Правительство Австралии ввело целевые санкции в отношении 14 российских компаний из-за ситуации вокруг Украины. В списки вошли компании «КАМАЗ», «Газпром», «Газпром Нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Севмаш» и «Объединенная судостроительная корпорация», холдинг «Росэлектроника», РЖД, «Новороссийский морской торговый порт», «АЛРОСА», «Согаз» и «Совкомфлот».

Главное на утро 14 апреля



• Следственный комитет одновременно возбудил уголовные дела на известных сибирских журналистов: владельца горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова и главного редактора абаканского «Нового фокуса» Михаила Афанасьева.



Михайлов был задержан в Москве. У его семьи, а также у сотрудников «Листка» прошли обыски. По версии следствия он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждает, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах». Следствие хочет избрать ему меру пресечения, его перевезли в Горно-Алтайск.

Афанасьев задержан в Хакасии. На него завели дело из-за публикации об отказе 11 омоновцев участвовать в «спецоперации» — следствие утверждает, что часть информации в ней была «недостоверной».

176868"Все происходящее — одна большая подлость"

В отношении Сергея Михайлова возбудили дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Михаила Афанасьева подозревают по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). Обоим грозит до 10 лет колонии.

Еще одно уголовное дело по ст. 207.3 УК ранее возбудили в отношении кузбасского журналиста Андрея Новашова.

• В московский ДК «Рассвет» полиция пришла на концерт пианиста Алексея Любимова и певицы Яны Иваниловой «Песни после времени», на котором исполнялась музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова. Причиной якобы стало анонимное сообщение о минировании.

• Попавший под британские санкции миллиардер Владимир Евтушенков снизил свою долю в АФК «Система» до 49,2%, то есть ниже контрольного пакета. Он передал 10% акций своему сыну, старшему управляющему партнеру корпорации Феликсу Евтушенкову — теперь у него 15,2% корпорации.

• Британская Reckitt решила продать российский сегмент своего бизнеса третьей стороне или своим сотрудникам в РФ. Корпорация владеет торговыми марками Calgon, Vanish, Clearasil, Dettol, Contex, Durex, Finish, Nurofen, Strepsils и Veet.

• Итальянский производитель кофе Lavazza прекратит работу в России.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.