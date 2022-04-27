Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала

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Власти Казахстана не исключили запрета въезда в страну мужу главреда госканала Russia Today и госагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну. Он оскорбительно высказался о жителях страны, а также пригрозил ей тем, что сейчас происходит в Украине.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна, — цитирует представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова „Интерфакс“. — Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств».



«Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства, — считает Смадияров. — <…> Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан».

Ранее Кеосаян в своем YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором негативно высказался о Казахстане и гражданах страны. «Казахи, братья, это чё за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, иммигрирует на Марс или, вы думаете, [что] вы иммигрируете. Я говорю свое личное мнение гражданина РФ, на Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно», — пригрозил он.

Тигран Кеосаян — супруг главного редактора государственных Russia Today и МИА «Россия сегодня», в которое входит агентство «РИА Новости», Маргариты Симоньян.