Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала

© kuban24.tv
Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала
27 Апр 2022, 15:16

Власти Казахстана не исключили запрета въезда в страну мужу главреда госканала Russia Today и госагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну. Он оскорбительно высказался о жителях страны, а также пригрозил ей тем, что сейчас происходит в Украине.

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна, — цитирует представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова „Интерфакс“. — Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств».

«Подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства, — считает Смадияров. — <…> Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан».

Ранее Кеосаян в своем YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором негативно высказался о Казахстане и гражданах страны. «Казахи, братья, это чё за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится, иммигрирует на Марс или, вы думаете, [что] вы иммигрируете. Я говорю свое личное мнение гражданина РФ, на Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно», — пригрозил он.

Тигран Кеосаян — супруг главного редактора государственных Russia Today и МИА «Россия сегодня», в которое входит агентство «РИА Новости», Маргариты Симоньян.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова
Алексей Мазур
Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.
Последние материалы
27 Апр, 15:16
Власти Казахстана сочли оскорбительными слова мужа главреда российского госканала
27 Апр, 15:03
Как в апреле меняются цены на куриные бедра и колбасу: мониторинг цен в магазинах Новосибирска
27 Апр, 14:53
Священник возглавил омскую скорую помощь
27 Апр, 13:56
Алтайскую журналистку отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию
27 Апр, 13:50
Муж главреда российского госканала пригрозил Казахстану судьбой Украины
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования