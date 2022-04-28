Организация «Потешные полки» сообщила о смерти еще одного новосибирского солдата в Украине

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Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших достигло 24

«С прискорбием сообщаю, что наш воспитанник Панюков Фёдор погиб смертью героя в боях на Украине», — говорится в заявлении детской военно-патриотической организации «Потешные полки».

Панюкова уже похоронили.

Также 27 апреля стало известно о похоронах 20-летнего рядового Сергея Ларина и 42-летнего ефрейтора Андрея Шуваева. Ларин только в 2021 году окончил Куйбышевский политехнический колледж и, как утверждают в администрации Барабинского района, в том же году подписал двухлетний контракт на прохождение воинской службы.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или, вовсе, муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 24−25.