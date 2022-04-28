Два уголовных дела возбудили после аварии автобуса с воспитанниками детдома в Приангарье

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Следственный комитет возбудил два уголовных дела после аварии с микроавтобусом в Иркутской области, в которой пострадали семеро воспитанников детского дома. Взрослая пассажирка погибла.

СК возбудил два уголовных дела после аварии автобуса с детьми в Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства 28 апреля.

Дела возбуждены по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 27 апреля на 5 км дороги Железногорск — Коршуновский столкнулись микроавтобус детдома «Солнышко», в котором ехали семь детей и воспитатель, и легковой автомобиль Chevrolet Niva, где находились два человека. 43-летняя женщина пассажирка погибла, пострадали семеро детей.



« Следователи СК изучают необходимую документацию о техническом состоянии транспортного средства, перевозившего детей, а также медицинскую о прохождении осмотра водителем микроавтобуса», — уточнили в ведомстве.

Ранее проверку после аварии начала полиция. Пострадавших детей доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Врачи изданию отмечали, что взрослых пострадавших трое, а не двое. Один из них находится в отделении анестезиологии-реанимации в тяжелом состоянии, писала Тайга.инфо.