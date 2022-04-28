Прокуратура внесла представление новосибирскому губернатору из-за проблем с «импортозамещением»

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Прокуратура направила представление новосибирскому губернатору Андрею Травникову из-за того, что организация работы по импортозамещению не соответствует федеральным методикам. Экспертный совет был распущен еще в 2018 году, а нынешние методы не отвечают «национальным интересам России», считают в ведомстве.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев направил Травникову («ЕР») представление по итогам «исполнения требований законодательства в сфере импортозамещения в гражданских секторах экономики». Копия оказалась в распоряжении Тайги. инфо (документ также публиковала «Мультифора ТВ»).

«Организация работы по импортозамещению в Новосибирской области не соответствует методическим рекомендациям по подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденным приказом Минэкономразвития Р Ф от 10 марта 2016 года, <…> и стратегии национальной безопасности РФ», — говорится в документе.

Прокурор сообщил, что региональный план по импортозамещению действовал в 2016—2018 годах, а последний отчет о его исполнении направили в Минпромторг РФ лишь 6 февраля 20218 года. К тому времени Травников уже был врио губернатора. Кроме того, региональный экспертный совет по импортозамещению был распущен с декабря 2018 года, а полномочия в этой сфере не закреплены за должностными лицами.

«Просчеты руководителей органов исполнительной власти могут повлечь срыв производственных цепочек»

«В условиях введенных в 2022 году санкций такая организация работы в сфере импортозамещения в Новосибирской области не отвечает национальным интересам России по устойчивому развитию российской экономики на новой технологической основе и стратегическим национальным приоритетам по обеспечению экономической безопасности, — сказано в представлении. — <…> Просчеты руководителей органов исполнительной власти Новосибирской области в планировании работы по импортозамещению в условиях международных санкций могут повлечь срыв производственных цепочек и цепочек поставок на территории региона».

Прокурор потребовал устранить нарушения. Как уточнила «Мультифора», документ был датирован еще 18 марта 2022 года. А 21 марта Травников подписал «план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона».

Среди действий, которые власти решили предпринять для исполнения «плана», есть предоставление займов из Фонда микрофинансирования Новосибирской области по ставке 9,5% годовых, создание единого колл-центра по мерам поддержки, а также телеграм-канала «Поддержка экономики НСО».

Более того, в конце апреля в оперном театре региональное правительство провело форум «Импортонезависимость». Чтобы поучаствовать, бизнесу предлагали заплатить до 10 млн рублей, а среди тем обсуждений есть «метавселенная „Россия“», узнала Тайга.инфо.