Новосибирское правительство подтвердило простой завода, связанного с сыном полпреда Путина

28 Апр 2022, 15:08

Более 100 сотрудников Камнереченского щебеночного завода в Новосибирской области официально находятся в режиме простоя. Ранее журналисты узнали, что с предприятия пытаются уволить работников, в том числе через «безопасников из Москвы».

Минтруда Новосибирской области прокомментировало ситуацию вокруг Камнереченского щебеночного завода. Ранее стало известно, что он ушел в простой, сотрудникам сокращают выплаты, их группами заставляют увольняться по собственному желанию, рассказали они журналистам.

«АО „Первая нерудная компания“ в соответствии с действующим законодательством уведомила центр занятости населения о введении с 1 по 30 апреля текущего года режима простоя для 104 работников в филиале компании — Камнереченском щебеночном заводе. Информации о продлении режима простоя от предприятия в настоящий момент не поступало, — сказали в минтруда. — Специалисты центра занятости организовали выездную встречу с руководством завода, где обсудили перспективы трудоустройства сотрудников. Так, часть коллектива готовы принять на работу в филиале АО „БЭТ“ — Горновском заводе Спецжелезобетона, специалисты центра занятости продолжают работу по подбору вакансий для граждан».

По данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Управляющая компания ПНК», которая руководит АО «Первая нерудная компания», принадлежит Артему Чайке (85%) и Сергею Царюку (15%). Выручка АО «ПНК» в 2021 году составила 15,8 млрд рублей, чистая прибыль — 166,6 млн.

В Новосибирской области в «ПНК» также входит Мочищенский щебеночный завод.

Артем Чайка - сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Сейчас он работает полпредом президента РФ Владимира Путина на Северном Кавказе.

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