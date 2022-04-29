Родители рассказали о «пропахшем мертвецами» спорткомплексе в Бурятии, где прощаются с убитыми военными

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В Улан-Удэ с погибших во время «спецоперации» в Украине прощаются в местном спорткомплексе. Одновременно с этим там проходят занятия для детей.

Бурятия остается одним из тех регионов, уроженцы которых, по официальным данным, чаще других погибают в Украине. По верифицированным подсчетам «Людей Байкала», скончались не менее 102 представителей республики.

С марта в Улан-Удэ прощание с военнослужащими проходит в спортивном комплексе «Лукодром», построенном в 2021 году, пишет издание. Это главный региональный центр по стрельбе из лука, которая очень популярна в Бурятии. На время похорон работа детских спортивных секций не прекращается.

«Дети тренируются за стенкой, в соседней части здания. Дверь в тренировочные помещения в нескольких метрах от той, из которой выносят гробы», — рассказал журнал.

«Родителям не нравится, что спорткомплекс превратился в похоронный зал, — отметила мать одного из учащихся Татьяна. — Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут всё пропахло мертвецами».

Погибших в Улан-Удэ везут подолгу. Иногда со дня гибели до похорон проходит месяц-два, пишут «Люди Байкала». В прощальном спортзале зажигают благовония.

«В начале марта, когда в Бурятию пошли первые гробы, на похороны несколько раз приходил глава республики Алексей Цыденов. Его сопровождали телекамеры и журналисты. Некрологи публиковали на главных страницах региональных СМИ. Потом похороны стали проходить почти каждый день, и Цыденов перестал на них приезжать», — пишет издание, также рассказавшее о негласном запрете родственникам погибших общаться со СМИ.

Последний раз Минобороны говорило о потерях в Украине лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.