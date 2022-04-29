Депутаты предложили лишить статуса регоператора «Экологию-Новосибирск» из-за мусорного коллапса

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Депутат заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на сессии предложил лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с коммунальными отходами. Он напомнил о мусорном коллапсе и социальной напряженности. По мнению парламентария, нужно выбрать двух-трех новых регоператоров. С необходимостью более кардинального решения вопроса согласился и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Заместитель председателя комитета новосибирского заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко, выступая перед коллегами, предложил лишить статуса действующего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и выбрать двух-трех новых во избежание монополизма, сообщает пресс-служба парламента 29 апреля.



По оценке Вадима Агеенко, регион оказался в ситуации мусорного коллапса: «Работники МинЖКХ фиксируют бесконечные нарушения графиков вывоза мусора. Жители города жалуются на антисанитарию и заваленные мусором контейнерные площадки. Необходимо разобраться в истинных причинах такого коллапса».

Депутат также изложил причины возникшей ситуации: «С 2021 года основным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирской области является „ЭкоТранс-Н“, который вывозит 70% всего мусора на территории области, обслуживает шесть из десяти районов Новосибирска, город Обь, 29 районов Новосибирской области из 30 и часть Новосибирского района. На момент участия в конкурсе 2020 года „Экотранс“ не имел собственных транспортных средств для выполнения взятых на себя транспортных функций, поэтому взял у акционерного общества „Энергосила“ 85 специализированных машин, в том числе, мусоровозов. Однако арендную плату выплачивает не регулярно и не в полном объеме. Только с сентября 2021 года на основного перевозчика Новосибирской области „ЭкоТранс-Н“ в арбитражный суд было подано шесть исковых заявлений».

По информации Агеенко, 25 апреля был наложен арест на средства «ЭкоТранс-Н» на сумму 11,8 млн рублей: «В этой ситуации вполне логично, что арендодатель „Энергосила“ в силу неоплаты аренды с 19 апреля ограничил доступ к своим машинам, которые сегодня стоят в гараже с заблокированными топливными системами».

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

По мнению Вадима Агеенко, главной причиной мусорного коллапса стало «хроническое, сознательное недофинансирование перевозчиков со стороны регионального оператора».

«Действующий регоператор ни финансово, ни организационно не способен надлежащим образом исполнять свои функции по организации обращения с отходами в Новосибирской области, — уверен парламентарий. — Его деятельность приводит к регулярным сбоям вывоза мусора, что вызывает социальную напряженность среди населения Новосибирской области. В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории Новосибирска, учитывая заявленное банкротство действующего регоператора и, как следствие, его неспособность надлежащим образом исполнять свои прямые обязанности, еще раз обращаюсь к руководству нашей области и предлагаю лишить „Экологию-Новосибирск“ статуса регоператора и расторгнуть с ним действующее соглашение. Предлагаю еще раз пересмотреть территориальную схему обращения с отходами в Новосибирской области и вернуться к вопросу определения в Новосибирской области двух или трех регоператоров для избежание монополизма».

Председатель заксобрания Андрей Шимкив поручил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании строительного комитета регионального парламента.

Спикер регионального парламента напомнил, что свое слово по этому вопросу депутаты сказали еще пять лет назад. «Посмотрим предложения комитета, — подвел итог Андрей Шимкив. — То, что не совсем все получается, мы это видим. А главное, что это видят люди во дворах. Надо это решать и пора более кардинальными методами».

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