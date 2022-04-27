«Экстремистские действия» и «коммунальный терроризм»: в горсовете Новосибирска назвали виновных в мусорном коллапсе

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Депутаты горсовета Новосибирска обсудили коллапс с вывозом мусора, возникший из-за забастовки работников перевозчика. Представитель регионального оператора «Экология-Новосибирск» обвинил в сложившейся ситуации своих бизнес-партнеров и назвал их действия «экстремистскими». Депутаты хвалили муниципальное предприятие по вывозу мусора, которое «встречали как освободителей», и обвиняли регоператора в мусорном коллапсе.

Депутаты горсовета раскритиковали регоператора «Экологию-Новосибирск», подконтрольную группе «ВИС». Тайга.инфо рассказывает, кто виноват в мусорном коллапсе.

«Люди разрывают депутатов»

Отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

На сессии горсовета 27 апреля выступил совладелец мусорного регоператора «Экология-Новосибирск», Юрий Туктаров, который также владеет долей в «Экотранс-Н». Он пообещал, что к 28 апреля во всех районах правобережья Новосибирска «работа будет нормализирована», а ситуация — «стабилизирована». Чтобы добиться этого, регоператору пришлось привлекать даже офисных работников.

Городские власти также подключили к работе в проблемных районах муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» («САХ»), напомнил начальник департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев. Он назвал «пиком невывоза» 19 апреля. Тогда на Гусинобродскую свалку привезли только 594 тонн мусора — при среднем показателе в 897 тонн. Всего за восемь дней на полигон должно было поступить 7100 тонн, но привезли на тысячу меньше, рассказал он.

26 апреля норму по мусору перевозчики почти выполнили, однако в частном секторе, по словам Перязева, все еще «есть определенные сложности». В день сессии за час в Единую диспетчерскую службу города поступило 29 обращений по поводу невывоза мусора.

«Не всего 29, а целых 29, — заметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев („Единая Россия“). — <…> Люди просто разрывают депутатов, и справедливо это делают, потому что ситуация неприемлемая для самого крупного муниципального образования страны».

Перевозчик мусора — градообразующее предприятие

Председатель профильной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин («ЕР») назвал решение сохранить муниципальный «САХ» правильным, так как он «подставил плечо» в ситуации «коммерческого спора». Отметим, что «коммерческий спор» называют причиной коллапса и группа «ВИС», владеющая регоператором, и губернатор Андрей Травников.

«Если мы эту ситуацию упустим, мы ее потом никогда не поймаем, — продолжил Кудин. — Мы просто город завалим мусором. „САХ“ — это та база, это градообразующее предприятие города Новосибирска».

Вице-спикер горсовета Николай Тямин заявил, что ему «резануло слух», когда совладелец регоператора Юрий Туктаров сказал «Мы с „САХ“»: «Не вы с „САХ“, а мы с „САХ“, муниципалитет занимался выполнением работы, которой должна заниматься ваша организация».

Зампред горсовета также поинтересовался структурой собственности «ЭкоТранс-Н». Вместе с Туктаровым они определили, что половина перевозчика принадлежит дочерней компании «ВИС», а вторая — структурам холдинга «Мой коммунальный стандарт» («МКС»).

«Одна из самых крупным УК, у них крупный коммерческий конфликт — страдают все жители города», — возмутился Тямин.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

«Город таким образом дестабилизировали»

Независимый депутат Ростислав Антонов, вернувшийся из командировки в ДНР, заявил, что город «завалили мусором» «по вине» «Экологии-Новосибирск»: «Где гарантия, что вы город не засыплете с верхом?»

Совладелец регоператора Юрий Туктаров призвал быть менее эмоциональными. Он надеется на результаты прокурорской проверки, потому что обычно за аренду машин платили «после 20 числа», так как в договоре предусмотрен период в 15 дней для внесения платежа.

«Дело не в том, оплата — не оплата. Дело в том, что это радикальные экстремистские действия», — заявил Туктаров.

Депутат Георгий Андреев (КПРФ) сказал, что сотрудников муниципального «САХ» «встречали как освободителей», и поблагодарил мэра Анатолия Локтя.

«Я никак, кроме как акт коммунального терроризма, это оценить не могу, — сказал депутат. — У нас в истории было, когда город таким образом дестабилизировали».

Андреев напомнил, что группа «ВИС», кроме вывоза мусора в регионе, строит также платный мост через Обь и поликлиники, а «значит нам надо держать рядом понтонную бригаду» и «мобильные госпитали, чтобы в случае чего сделать развертывание». Он призвал муниципалитет «наказать» регоператора за мусорный коллапс.

Независимый депутат Наталья Пинус спросила, есть ли основания разорвать договор с регоператором. Начальник департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев сказал, что это зона ответственности региональных властей, и профильное министерство уже направило уведомление «Экологии-Новосибирск».

Мэр Анатолий Локоть призвал депутатов задавать вопросы, связанные с полномочиями муниципальной власти. При этом, губернатор Андрей Травников наказал мэрии «вмешиваться в конфликт» и разрешил «принимать любые решения».

Депутат от Коалиции Хельга Пирогова попросила совладельца регоператора еще раз назвать причины забастовки сотрудников перевозчика мусора. Юрий Туктаров заявил, что сотрудники требовали повышения зарплаты и предоставления «иностранной техники». Он назвал причиной продолжения забастовки «личную лояльность» Александру Волкову — исполнительному директору ГК «Арктика Сити», который, по его данным, контролирует второго учредителя «ЭкоТранс-Н».

Игорь Украинцев от «Зеленых» заявил, что «сейчас самый лучший момент», чтобы «утопить „Экологию-Новосибирск“ и поменять регионального оператора на МУП „САХ“»: «Но мы с вами прекрасно знаем, к чему приводит то, что герой побеждает дракона. Он, к сожалению, сам становится драконом».

Тайга.инфо

