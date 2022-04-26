Новосибирское правительство пригрозило расторжением договора со структурой «ВИС» из-за мусорного коллапса

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Новосибирское правительство пригрозило расторжением договора со структурой «ВИС» из-за мусорного коллапса
26 Апр 2022, 10:24

Новосибирское правительство пригрозило расторжением договора с региональным оператором по вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск». Решение принято на фоне мусорного коллапса, начавшегося после забастовки в компании, аффилированной с самим регоператором и группой «ВИС».

«Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предупредило регионального оператора ООО „Экология Новосибирск“ о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором», — заявили в телеграм-канале регионального правительства.

При этом чиновники утверждают, что «с подавляющего большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно, проблемы сохраняются в Октябрьском районе города».

Отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

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