Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 57
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов.
Главное на утро 30 апреля
• Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Первый — соучредитель движения за права избирателей «Голос» (власти РФ считаю незарегистрированным общественным объединением-иноагентом), вторая — одна из его координаторов.
Решение было принято «на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».
Это первое исключение из реестра СМИ-иноагентов с его создания.
• «Новая газета. Европа», заблокированная в России 29 апреля, прокомментировала действия российских властей.
«Выражаю генеральному
«Редакционная политика „Новой газеты. Европа“ останется неизменной», — подчеркнули в издании.
• Би-2 подробнее прокомментировала срыв своего концерта в Омске.
«Для каждого шоу Би-2 мы выстраиваем чёрный „кабинет“ вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах. Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия».
Речь идет о политическом плакате «Zа президента»
К тому моменту группа уже завершила подготовку к шоу и готова была начинать пускать зрителей, но параллельно администрация площадки отказалась впускать омичей, рассказали в группе.
«Дело в том, что администрация площадки заблокировала входы для зрителей и выставила дополнительную охрану, которая не пропускала публику внутрь. Убирать свою охрану администрация площадки отказалась», — отметили в Би-2.
• Германия поддержала предложение ввести запрет на импорт урана из России, сообщила Politico.
А источники New York Times рассказали, что страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже в начале мая.
В Петербурге задержали Игоря Шевелева из-за того, что он сфотографировал букву Z на машине Росгвардии, передаёт ОВД-инфо**.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.