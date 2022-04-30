Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 57

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Минюст впервые исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов.

Главное на утро 30 апреля

• Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Первый — соучредитель движения за права избирателей «Голос» (власти РФ считаю незарегистрированным общественным объединением-иноагентом), вторая — одна из его координаторов.

Решение было принято «на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти».

Это первое исключение из реестра СМИ-иноагентов с его создания.

• «Новая газета. Европа», заблокированная в России 29 апреля, прокомментировала действия российских властей.

«Выражаю генеральному прокурору Р Ф Игорю Краснову и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову благодарность за высокую оценку нашей работы, — заявил главред издания Кирилл Мартынов. — Вероятно, мы первое СМИ, которые было заблокировано на территории РФ в столь сжатый срок, непосредственно после открытия. Мы рады, что за это время нам удалось распространить достаточное количество хорошо проверенной и объективной информации для того, чтобы вы могли найти в ней „многочисленные фейки“»

«Редакционная политика „Новой газеты. Европа“ останется неизменной», — подчеркнули в издании.

• Би-2 подробнее прокомментировала срыв своего концерта в Омске.

«Для каждого шоу Би-2 мы выстраиваем чёрный „кабинет“ вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах. Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия».

Речь идет о политическом плакате «Zа президента»

К тому моменту группа уже завершила подготовку к шоу и готова была начинать пускать зрителей, но параллельно администрация площадки отказалась впускать омичей, рассказали в группе.

«Дело в том, что администрация площадки заблокировала входы для зрителей и выставила дополнительную охрану, которая не пропускала публику внутрь. Убирать свою охрану администрация площадки отказалась», — отметили в Би-2.

• Германия поддержала предложение ввести запрет на импорт урана из России, сообщила Politico.

А источники New York Times рассказали, что страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже в начале мая.

В Петербурге задержали Игоря Шевелева из-за того, что он сфотографировал букву Z на машине Росгвардии, передаёт ОВД-инфо**.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.