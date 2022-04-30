Полиция выломала дверь родителям помощника независимой депутатки горсовета Новосибирска

© facebook.com*. Владимир Аржанов
Полиция выломала дверь родителям помощника независимой депутатки горсовета Новосибирска
30 Апр 2022, 08:26

В кузбасском Междуреченске полиция пришла к родителям Владимира Аржанова — помощника независимой депутатки новосибирского горсовета Хельги Пироговой. Он заявил, что силовики сломали дверь.

Полиция пришла к родителям Владимира Аржанова в Междуреченске. Об этом он сообщил в Твиттере. Аржанов — помощник независимой депутатки горсовета Новосибирска Хельги Пироговой.

По словам Аржанова, его ищет отдел уголовного розыска Кемеровской области. Силовики требуют назвать его местонахождение и прийти на «беседу».

Помощник Пироговой заявил, что полиция сломала дверь в квартире родителей. Говорить причину визита силовики отказались.

Ранее в отношении Аржанова возбудили дело по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). По версии следствия, он якобы «похитил» из горсовета 22 тыс. рублей. Аналогичные дела возбудили в отношении другой помощницы депутатки Хельги Пироговой — Екатерины Александровой и помощника депутатки Светланы Каверзиной — Михаила Рязанцева, писала Тайга.инфо.

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