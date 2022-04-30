Майские в кино: черный бумер, танцы под звездами и ужасы миллениалов

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Традиционно на майские праздники россияне выезжают на природу. Однако в Новосибирске перспектива провести выходные в грязи и пыли не выглядит столь соблазнительной. Тайга.инфо вспомнила, что в городе все еще есть кинотеатры, и изучила афишу «Победы». Рассказываем, на что можно сходить, если вы решите остаться в Новосибирске.

Ла-Ла Ленд (Дэмьен Шазелл)

Мелодраматический мьюзикл Шазелла в свое время стал сенсацией и спровоцировал новую волну популярности жанра. История американской мечты в исполнении Эммы Стоун и Райана Гослинга оборачивается трагедией любви, где желания не всегда соотносятся с реальностью.

Почему смотреть: главный мюзикл последнего десятилетия и отличное романтическое приключение.

Казнь (Ладо Кватания)

После клипов для Хаски, Oxxxymiron, Manizha пришла пора ставить свой дебютный фильм. Кватания изменяет привычной мрачной стилистике, сюжет повествует о детективе (Нико Тавадзе), дело которого неожиданно получает новый виток. Через личность детектива Кватания рассказывает историю страны, погрязшей в насилии и пороках.

Почему смотреть: красивое отечественное кино, сделанное молодым и талантливым режиссером.

Оторви и выбрось (Кирилл Соколов)

Мы уже писали о второй картине Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Режиссер оставил любимое ультра-насилие и черный юмор и добавил драматические сцены, где герои раскрываются глубже, чем раньше. Злободневность сюжета точно бьет в зрителя, каждый из нас сталкивался с тем, что происходит в фильме.

Почему смотреть: безумная комедия, раскрывающаяся как глубокая и мрачная драма о колесе насилия.

Бумер (Петр Буслов)

Культовая для России дилогия, подарившая нам тонну афоризмов и мемов, вновь на экранах. Криминальная драма Буслова отсылает к уже далеким 90-м, однако актуальности фильм, кажется, совсем не потерял. Роуд-муви о четверке друзей и их BMWсемерке захватило Россию на момент выхода. Обреченность, с которой Буслов рассказывает историю, задает уникальную интонацию для русского кино, тихую и мрачную.

Почему смотреть: культовый фильм понятный каждому, кто вырос в те годы.

Этот новый мир (Луи Гаррель)

Продолжает пробовать себя в режиссуре Луи Гаррель, не забывая, впрочем, сниматься в собственных картинах. «Этот новый мир» рассказывает об успешной семье во Франции: муж (Луи Гаррель), жена (Летиция Каста) и их 13-летний сын (Жозеф Энжель). Неожиданно родители узнают, что их сын продал почти все вещи, которыми они не пользовались, ради спасения планеты. Теперь им предстоит понять, о чем вообще им так упорно твердит собственный ребенок.

Почему смотреть: остроумная и трогательная попытка сблизить отцов и детей.

Вивариум (Лоркан Финнеган)

Молодая семья (Джесси Айзенберг и Имоджен Путс) ищут дом для себя, и вот долгие поиски оправдывают себя. Абсолютно одинаковые дома пригорода незаметно сменяют друг друга, а гнетущая тишина по ночам убивает мозг. Дополнением к «идеальной жизни» становится ребенок из коробки, растущий не по дням, а по часам.

Почему смотреть: триллер о страхе тридцатилетних перед стандартизированной жизнью.

Текст: Кирилл Букетов



Фото: kinopoisk.ru

