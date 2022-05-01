Еще один новосибирский офицер погиб в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Официальное число скончавшихся военнослужащих из региона достигло 25.

33-летний гвардии капитан Иван Романов погиб во время «специальной военной операции» в Украине, сообщили в мэрии Бердска.

Романов родился в 1989 году, учился в бердской школе «Пеликан». Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в Тамбове, участвовал в операции по присоединению Крыма и в конфликте в Сирии.

Известно, что Романов погиб 24 апреля. Место не уточняется. Он, по словам чиновников, «спасал боевого товарища». Дважды награжден Орденом Мужества — второй раз посмертно.

Церемония прощания с Романовым запланирована на 1 мая в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске.



Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только местные администрации, районные газеты или, вовсе, муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 25−26.