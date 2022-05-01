Разбившийся в Забайкалье Ми-8 использовали для работы на лесных пожарах

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Разбившийся в Забайкалье Ми-8 использовали для работы на лесных пожарах
01 Май 2022, 12:59

Вертолет Ми-8, который разбился в Забайкальском крае, использовали для работы в районах природных пожаров. Известно об одном погибшем и шести пострадавших.

Вертолет, который разбился в городе Могоча Забайкалья, был законтрактован для работы на местах природных пожаров в районе, сообщили «Чите.ру» в краевом правительстве.

Вертолет мог принадлежать компании «Мост авиа» из Благовещенска, пишет издание. В марте 2022 года фирма получила госконтракт от «Читинской базы авиационной охраны лесов» на мониторинг лесных пожаров на общую сумму 34,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

ООО «Мост авиа», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Лучникову. Он также владеет ООО «Мост-Восток Хеликоптерс».

Вертолет Ми-8 упал на аэродроме в Могоче 1 мая. Очевидцы сообщили о гибели одного человека, еще шестеро, по данным ТАСС, пострадали. Всего на борту было 15 человек.


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