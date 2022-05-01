Уголовное дело возбудили после крушения Ми-8 в Забайкалье

© gazetavechorka.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 с сотрудниками лесной охраны в Забайкальском крае. На борту было, по разным оценкам, 15-16 человек. Фото.

Восточное межрегиональное управление СК РФ на транспорте прокомментировало крушение Ми-8 в районе аэропорта города Могоча Забайкалья, которое произошло 1 мая.

«По предварительной информации, МИ-8 следовал в аэропорт Могочи для дозаправки. При подлете к аэропорту вертолет осуществил жесткую посадку, в результате которой воздушное судно загорелось, — рассказали в ведомстве. — На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров. В результате произошедшего погиб один пассажир, пять пассажиров доставлены в медицинское учреждение».



Число пострадавших уточняется, добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

При этом, по данным транспортной прокуратуры, пострадали шестеро, а на борту находились 15 человек, 12 из которых — сотрудники лесоавиаохраны.

Вертолет принадлежал компании «Мост авиа» из Благовещенска. В марте 2022 года фирма получила госконтракт от «Читинской базы авиационной охраны лесов» на мониторинг лесных пожаров на общую сумму 34,5 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

ООО «Мост авиа», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Андрею Лучникову. Он также владеет ООО «Мост-Восток Хеликоптерс».

