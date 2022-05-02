Священники были в разбившемся самолете в Красноярском крае

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На борту самолета, который разбился в Красноярском крае, были только священники. Один из них погиб, второй — в тяжелом состоянии.

Легкомоторный самолет Cessna 182 разбился около деревни Голубевка в Манском районе Красноярского края 1 мая. Один человек погиб, один — пострадал. Состояние последнего оценивается как тяжелое, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого минздрава

Оба человека оказались священнослужителя Красноярской епархии, уточнил источник ТАСС в экстренных службах региона: «Два священнослужителя Красноярской епархии. Один погиб, второго будем вывозить санавиацией. Настоятель церкви в Красноярске с дьяконом».

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Cessna 182 выполняла частный полет без диспетчерского сопровождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.