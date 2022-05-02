Еще один солдат из Красноярского края погиб в Украине

02 Май 2022, 09:17

При «спецоперации» в Украине погиб сержант из Красноярского края. Ему был 31 год.

31-летний уроженец поселка Бор Красноярского края Максим Назаренко погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщили в пресс-службе администрации Туруханского района.

«Сержант-контрактник. После окончания школы был призван на военную службу в мае 2011 года. Отслужив, заключил контракт. Службу проходил в должности старшего разведчика группы специального назначения в городе Иваново, — рассказали в администрации. — Супруга Людмила Назаренко и двое малолетних детей Максима проживают в деревне Алешково Ярославской области. Мама Людмила Владимировна Назаренко проживает в поселке Бор».

Назаренко скончался 13 апреля. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В апреле главный военком Красноярского края Андрей Лысенко отказался говорить журналистам о потерях уроженцев региона во время «спецоперации» в Украине, писала Тайга.инфо.


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