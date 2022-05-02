«Переплюньте в своей щедрости самих себя»: новосибирцы собрали более 500 тыс. рублей на лечение онкобольных детей

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Благотворительный аукцион в поддержку детей с онкозаболеваниями прошел в Новосибирске. Самым дорогим лотом стал дизайнерский пуф от французской мебельной фабрики, а самым необычным — торшер из массива березы. Все собранные 570 тыс. рублей пойдут на лечение подопечных фонда «Защити жизнь».

Благотворительный аукцион «Радость жизни» прошел в Новосибирске. Участники собрали 570,7 тыс. рублей на лечение подопечных фонда «Защити жизнь» — детей с онкологическими заболеваниями, сообщили организаторы.

На аукционе «с молотка» продали все 48 лотов. Среди них — элементы для дизайна интерьера, посуда от именитых авторов, украшения ручной работы с кристаллами Swarovski и многое другое. Самым дорогим лотом стал дизайнерский пуф от французской мебельной фабрики. Его за 50 тыс. рублей забрал мальчик Влас.

«Мне девять лет, и я всю свою жизнь хожу на аукцион, — рассказал Влас. — Родители меня приводят сюда с самого рождения. Мне очень понравились разные штуки, которые сегодня здесь продавали. Пуф особенно понравился. Я, как только его увидел, сразу придумал место, где мы его дома поставим. Думаю, будет очень красиво».

Самым необычным лотом стал торшер из массива березы и эпоксидной смолы. Его презентовал школьник Данил Синеокий.

«Я с детства на этом аукционе, — отметил Данил. — Мне всегда хорошо здесь, всегда это мероприятие для меня — долгожданный праздник. В последние годы у меня появилось желание тоже сделать доброе дело и помочь детям. Очень классные ощущения, когда покупатели торгуются за мой лот, когда приобретают его по высокой цене. Я счастлив от того что моя лампа сделает чей-то дом светлее, а сумма пожертвования поможет какому-нибудь ребенку победить болезнь».

Лечение онкологии очень дорогостоящее и длится годами. Тарифы медицинской помощи не покрывают всех расходов. Большинству семей без помощи благотворителей негде взять необходимую сумму для того, чтобы спасти жизнь своего ребенка. Аукцион помогает собрать ощутимую «подушку безопасности» для помощи подопечным фонда. В этот раз все средства направят на оплату диагностики и доставку анализов в федеральные медицинские центры.

«Мы здесь собрались с вами не для того чтобы купить понравившиеся вещи, а для того чтобы помочь детям. По сути, лот вы получаете в дар за свое доброе дело. Очень важно чувствовать и осознавать, что прямо сейчас в наших силах спасти жизни детей. Будьте щедрыми и переплюньте в своей щедрости самих себя», — выступила одна из организаторок «Радости жизни» Наталья Синеокая.



Всего в аукционе участвовали около 100 человек.

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