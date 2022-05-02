Сотрудников ангарского СИЗО оставили под арестом по делу о сексуальном насилии над заключенными

© pravo-ural.ru

Сотрудников ангарского СИЗО-6 оставили под арестом. Их обвиняют в пытках и сексуальном насилии над заключенными.

Иркутский суд оставил под стражей замначальника отдела режима надзора ангарского СИЗО-6 Дмитрия Барояна и начальника смены первого режимного корпуса СИЗО-6 Василия Луковского. Об этом Тайге.инфо сообщил правозащитник Петр Курьянов.

Барояна и Луковского подозревают в насилии над заключенными ангарской ИК-15, которых в апреле 2020 года вывезли в ангарское же СИЗО-6. В их обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и насильственных действиях сексуального характера группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК).



Об аресте Василия Луковского, который, по словам заключенных, пытал их под песню «Василиса» Ильи Зудина, стало известно только осенью 2021 года. Барояна задержали лишь в марте 2022-го.

Дело Луковского и «неустановленных лиц» («заключенных-разработчиков», пытавших осужденных по указанию тюремщиков) вывели в отдельное производство из общего «пыточного дела». Заключенные СИЗО-6 говорили, что Луковский избивал их киянкой и полипропиленовой трубой, а также мог давать распоряжения о пытках «разработчикам» (заключенным, которые сотрудничают с администрацией).

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии.

Читайте спецпроект Тайги.инфо: «Энциклопедия пыток в иркутских колониях и СИЗО»