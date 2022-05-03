Заблокированная Тайга.инфо осталась лидером по цитируемости

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо сохранила лидерство в рейтинге цитируемости новосибирских СМИ с двукратным отрывом. Кроме того, издание улучшило позиции в федеральном топе по ссылкам в социальных медиа.

Тайга.инфо заняла первое место по цитируемости среди новосибирских СМИ в январе-марте 2022 года, говорится рейтинге исследовательской компании «Медиалогия». Индекс цитируемости издания составил 139,65.

На втором месте оказалась «КП-Новосибирск» (79,83), на третьем sib. fm (78,85), на четвертом — НГС (78,70).

«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы „Медиалогия“, включающей более 76 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, — отмечается на сайте компании. — При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер».

Кроме того, в марте 2022 года Тайга.инфо серьезно улучшила позиции в топ-30 самых цитируемых СМИ России в соцмедиа. В феврале издание заняло 23 место, по итогам марта — 18 место.

При этом с 1 марта сайт Тайги.инфо заблокирован, как и у многих других независимых СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ ограничен до сих пор.

Редакция подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Рассмотрение иска назначено на 1 июня.

Тайга.инфо — независимое национальное медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. Несколько лет подряд издание остается лидером по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области и регулярно попадает в топ-30 федеральных СМИ по этому показателю.