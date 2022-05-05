Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 62

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Сотрудников крупного завода отправляют на картошку.

10:36 Центральный райсуд Красноярска оправдал местную жительницу, задержанную на пикете 2 марта с плакатом «Нет *****».

На нее составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП (нарушении антиковидных ограничений). На тот момент статья КоАП о «дискредитации ВС РФ» еще не действовала, напомнил НГС24. Полицейские посчитали, что женщина «осуществила публичное мероприятие», но суд постановил, что пикет не относился к массовым мероприятиями.

Более того, на всех фотоматериалах, предоставленных суду, женщина была одна и в маске. Производство по делу прекратили.

10:20 Российские научные организации и вузы потеряли доступ к одной из крупнейших в мире баз научных статей Web of Science, которой управляет компания Clarivate. Информацию об отключении подтвердил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

В середине марта Clarivate заявила, что прекращает всю коммерческую деятельность в России из-за ситуации в Украине.

Главное на утро 5 мая



• Следствие ужесточило обвинение задержанным на митинге 6 марта москвичам Антону Жучкову и Владимиру Сергееву с с хулиганства с применением оружия группой лиц (часть 1 статьи 30, часть 2 статья 213 УК) на подготовку к террористическому акту (часть 1 статьи 30 часть, 2 статьи 205 УК). Об этом сообщила «Новая газета. Европа».



По версии следствия, мужчины якобы хотели поджечь автозак «самодельными зажигательными устройствами», которые сделали заранее и принесли на митинг на Пушкинской площади.



По словам адвоката Дмитрия Сотникова, его подзащитный Жучков говорит, что вышел на площадь, чтобы в знак протеста против происходящего в Украине «совершить акт суицида».

• Калининградский холдинг «Автотор», на котором после 24 февраля остановили производство BMW, выделил сотрудникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением».

«Автотор» также выпускает KIA, Hyundai и Ford Cargo.

«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством АВТОТОР было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков — по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников АВТОТОР выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, — в районе поселков Холмогоровка и Люблино, — рассказали в компании. — <…> Участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам — земля вспахана и проборонована. В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на АВТОТОР организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства».

Завод с 1 по 22 мая отправил работников в «корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства». Уже в апреле основатель холдинга Владимир Щербаков говорил, что производство завода сократилось втрое, и предприятие работает в убыток.

• Coca-Cola допустила свое «полное исчезновение» из России, если конфликт затянется. Об этом сказал гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси на саммите для топ-менеджеров компаний, который в Лондоне организовала газета The Wall Street Journal.

Еще 8 марта The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает деятельность в России. «Наши сердца с людьми, которые переживают невосполнимые последствия этих трагических событий в Украине», — говорилось в заявлении компании. Сообщалось, что компания приостановила поставки ингредиентов для напитков на российском рынке.

• С 24 февраля новости о поджогах военных комиссариатов приходили из шести регионов России, подсчитали в BBC на основе открытых данных. Последний случай произошел 4 мая в Нижневартовске, где военкомат забросали коктейлями Молотова.

• В Красноярске задержали местную жительницу Марию Самородскую из-за надписи на автомобиле «Zачем?», передает ОВД-Инфо**. У нее пытались взять отпечатки пальцев, хотя девушка показала силовикам паспорт и водительские права.

После визита адвоката Дмитрия Левичева красноярку отпустили без протокола.

• Промсвязьбанк, который попал под западные санкции, открыл первое отделение в Крыму.

• Курсы доллара и евро на Московской бирже опустились до двухлетнего минимума.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.