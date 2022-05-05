Травников не намерен лишать статуса регоператора «Экологию-Новосибирск»

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Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что пока не хотел бы принимать решение о смене регоператора по обращению с отходами, назвав ситуацию с мусором коммерческим шантажом. Новосибирск почти месяц завален отходами.

Глава Новосибирской области прокомментировал ситуацию с концессией по строительству мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов.

«Мы намерены расторгнуть концессионное соглашение. Что касается лишения статуса регоператора, в данный момент я бы не торопился принимать решение, сегодняшняя ситуация спровоцирована искусственно, это коммерческий шантаж. Не хотелось бы ему потакать, дадим возможность стабилизировать ситуацию, после этого будем принимать решение», — заявил губернатор Андрей Травников.

Жители Новосибирска продолжают жаловаться на заваленные отходами улицы города. Мусорный коллапс начался во второй половине апреля на фоне забастовки водителей мусоровозов. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

Депутат заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко на сессии в конце апреля предложил лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с коммунальными отходами. Он напомнил о мусорном коллапсе и социальной напряженности. По мнению парламентария, нужно выбрать двух-трех новых регоператоров. С необходимостью более кардинального решения вопроса согласился и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Власти требовали от регоператора «Экологии-Новосибирск» привести город в порядок к майским праздникам, часть которых уже прошла, жители тем временем продолжают жаловаться на мусорные завалы.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.

К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню.