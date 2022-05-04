Травников признал, что сроки на ликвидацию мусорного коллапса прошли

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Все сроки, которые давались на исправление ситуации с вывозом мусора в Новосибирске на фоне забастовки, прошли, заявил губернатор Андрей Травников. Жители продолжают жаловаться на заваленные отходами улицы.

В Новосибирске за прошедшую неделю «наметилась положительная динамика по ситуации с вывозом мусора», утверждают в облправительстве со ссылкой на министра ЖКХ Дениса Архипова. При этом власти требовали от регоператора «Экологии-Новосибирск» привести город в порядок к майским праздникам, часть которых уже прошла.

«Все сроки, которые давались на исправление ситуации, прошли», − отметил губернатор Травников.

«Остаются проблемы по отдельным площадкам сбора твердых коммунальных отходов и маршрутам вывоза в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска», — признали в минЖКХ.

При этом перед началом майских праздников чиновники утверждали, что проблемы сохраняются только в Октябрьском районе города. Читатели продолжают присылать фотографии заваленных мусоров контейнерных площадок и даже остановок общественного транспорта.

Отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги.инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти требовали от «Экологии-Новосибирск» очистить город к майским праздникам. Но отходы продолжают скапливаться. Депутаты горсовета и заксобрания также предлагали лишить «Экологию-Новосибирск», подконтрольную группе «ВИС», статуса регоператора.