Уволенного за некомпетентность главу скорой помощи Кемерова вернули в ту же должность

© vse42.ru. Сергей Киреев
Уволенного за некомпетентность главу скорой помощи Кемерова вернули в ту же должность
05 Май 2022, 06:58

Станцию скорой помощи в Кемерове возглавил Сергей Киреев. Ранее минздрав уволил его с этой же должности за плозую организацию работы во время пандемии коронавируса. Сотрудники требовали вернуть специалиста.

Руководителем Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи назначен Сергей Киреев, сообщило министерство здравоохранения Кузбасса.

«За время работы Сергей Николаевич зарекомендовал себя компетентным и внимательным специалистом, коллеги ценят его за неординарные организаторские способности и умение настроить коллектив на достижение целей», — утверждается в сообщении минздрава.

При этом еще летом 2021 года тот же минздрав объявил об увольнении Киреева с должности начальника скорой помощи за то, что он якобы «не смог самостоятельно организовать рабочий процесс в медучреждении». И. о. главврача станции скорой помощи был назначен Сергей Игнатов, руководивший Прокопьевской городской станцией скорой медицинской помощи.

В феврале 2022 года более 100 сотрудников государственной «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» обратились к губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву с просьбой вернуть Киреева на должность главного врача.


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