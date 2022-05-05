«Так ЕдРо украло Новый год»: нижегородская блогерка записала клип про «великую историю выборов» в Новосибирске

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Блогерка из Нижнего Новгорода Мари Говори записала клип про «великую историю выборов» символа Новосибирска, итоги голосования за который власти города отменили. Она исполнила песню на мотив «Богемской рапсодии».

Нижегородская блогерка Мария Чистякова (Мари Говори) записала «Новосибирскую рапсодию» — клип об украденных выборах новогоднего талисмана города. Об этом Чистякова сообщила в своем тг-канале.



«Публикация этого видео была запланирована на 24 февраля. Тогда все еще помнили ту великую историю выборов в новосибирском зоопарке, но выкладывать этот ролик уже было, конечно, неуместно. Прошло три месяца, и оказалось, что многие мои подписчики хотят увидеть „Новосибирскую рапсодию“. Труда и любви в трек вложено немало, я долго мечтала перепеть эту великую песню. Основано на реальных событиях, вплоть до мелочей», — рассказала блогерка.

По словам Чистяковой, она в том числе хотела «прояснить некоторые моменты загадочных русских выборов» для зрителей из-за рубежа: «Друзья, нам тут региональные выборы новогоднего талисмана отменили, когда там начал побеждать примат, не согласованный с администрацией».

Товарищи, через год Новый год,

А мы его столица и оплот.

(Он ждет отчет).

Мама! У-у-у-у.

Выдыхайте!

Каждый будет рад

За талисман голосовать на сайте.

За кого захотят,

Но выбрать медвежонка.



В «Новосибирской рапсодии» есть и такие строки: «Конкурс стал майданом на улице Восход, нету талисмана. Так ЕдРо украло Новый год в нашем зоопарке».



Ранее Тайга.инфо писала, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова увидела в голосовании за новогодний талисман города, где победил орангутан Бату, «политическую составляющую». Она заявила, что процедура выбора остановлена по просьбе зоопарка, а участвующие в голосовании звери больше не будут фигурировать в выборах.

Она также посетовала, что в процесс выбора талисмана вмешалась «политическая составляющая» и отметила, что ей ничего не известно по поводу звонков из аппарата полпреда президента в Сибири с требованием не допустить победы орангутана Бату.

Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России» в 2022 году. Муниципальный зоопарк предлагал выбрать одно из своих животных талисманом. Опрос публиковали на сайте мэрии. Горожанам предоставили на выбор манула Айшу, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медвежонка Шилку. Опрос проходил с 13 января.

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