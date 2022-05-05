Число погибших в Украине новосибирских военных приблизилось к 30

05 Май 2022, 12:22

Еще четверо военнослужащих из Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших приблизилось к 30.

26-летний ефрейтор, старший разведчик-снайпер Борис Веселов погиб в Украине, сообщил военный комиссар Ордынского района Александр Безукладников, передает государственная «Ордынская газета».

Известно, что Веселов был призван в 2015 году и с тех пор служил по контракту. Прощание запланировано на 6 мая.

Кроме того, мэрия Бердска сообщила о гибели 25-летнего сержанта-контрактника Александра Жовнера. Он участвовал в военной операции в Сирии, летом 2022 года должен был получить диплом Новосибирского государственного аграрного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление», рассказали в администрации.

Ранее сайт облправительства Vn.ru сообщил о гибели уроженца села Гжатск Куйбышевского района Антона Беляева. «Он родился 18 января 1996 года в нашем селе, он из многодетной семьи, родители его уже, к сожалению, умерли, но осталась сестра, 3 брата, жена и дочь», — рассказала изданию классный руководитель Беляева Елена Нестеренко.

Один из братьев погибшего Беляева, как утверждает Vn.ru, также находится в Украине.

Также сайт НГС узнал, что 1 мая в Тогучине прошли похороны старшего лейтенанта Андрея Долгошеева. Он погиб 22 апреля, рассказали в местном военкомате.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или, вовсе, муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 28−29.


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