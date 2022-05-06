Жители Называевска рассказали о 90 уничтоженных огнем домах

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Огонь уничтожил около 90 строений в омском городе Называевск. Ранее МЧС говорило о пале травы и девяти зданиях, охваченных огнем.

«По скромным подсчетам, сгорело уже 90 строений, — заявил главный редактор называевской газеты „Наша искра“ Юрий Авдеев „Городу55“. — Это не только жилые дома, но и другие постройки — сараи, бани, недострои. Горит до сих пор, тушение осложняется сильным ветром».



«Мы сейчас ездили на улицу — я взрослый мужчина на ногах не мог устоять, сдувало», — отметил Авдеев.

«Сколько домов сгорело! Бедные люди, всю жизнь копили, всю жизнь строили. Это кошмар, — ранее рассказала местная жительница. — Домов 50 точно сгорело, это просто жесть!»

При этом МЧС России утверждало, что «в городе Называевске загорелся камыш и девять строений».