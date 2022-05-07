Центр Новосибирска снова перекрыли из-за репетиции военного парада

© Диана Днепр
Центр Новосибирска снова перекрыли из-за репетиции военного парада
07 Май 2022, 06:33

Центр Новосибирска перекрыли из-за репетиции военного парада. Проехать по Красному проспекту невозможно, закрыты входы на одну из станций метро.

В Новосибирске из-за репетиции парада 9 мая утром 7 мая перекрыли Красный проспект от улицы Гоголя до площади Будагова. Также заблокированы подъезды к главной улице город со стороны Советской, Октябрьской магистрали, Орджоникидзе, Ядринцевской и Мичурина.

Также закрыт проезд по улице Кирова от Восхода до Каменской. Движение машин в центре города крайне затруднено.

Кроме того, закрыты входы на станцию метро «Площадь Ленина».

По данным мэрии, перекрытие дорог продлится 7 мая до 12:30. В среднем пробки в городе оцениваются в 3 балла.

До это власти решили перекрыть центр в вечерний час пик 5 мая. На дорогах образовались гигантские пробки.


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