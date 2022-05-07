Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров в Омской области

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Пожары уничтожили десятки домов в Омской области за день. Известно об одном погибшем и пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

«По предварительным данным, в Называевске пожар возник в электроподстанции с последующим возгоранием сухой травы, в результате сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Сгорело 88 строений, погибших людей нет. В селе Новоалександровка в результате пожаров сгорело 24 строения, погиб 65-летний мужчина», — рассказали в СК РФ по Омской области.



Тайга.инфо рассказывала о пожаре в Называевске, где огонь уничтожил шесть улиц. Известно о семи пострадавших.

Уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК (халатность). Следствие планирует дать оценку работе ответственных должностных лиц.