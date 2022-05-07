Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Красноярского края. Решение принято из-за масштабных пожаров, перекинувшихся на населенные пункты.

Губернатор Александр Усс объявил режим ЧС на всей территории края, сообщил телеграм-канал регионального правительства. Штормовой ветер вызывает пылевые бури и способствует распространению пожаров, отметили в пресс-службе.

Крупные пожары в населенных пунктах начались утром 7 мая. Огнем охвачено более 60 строений и две пилорамы, сообщили в МЧС и МВД.

В населенном пункте Павловка Боготольского района огонь, по предварительным данным, охватил 35 строений. В СНТ «Родники» Большеулуйского района горят 20 строений. В деревне Песчанка под Красноярском от пожара пострадали шесть домов.

Министерство социальной политики края решило эвакуировать всех детей и родителей из санатория «Жарки» в Рыбинском районе, сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев. К учреждению подошел огонь, санаторий обесточен.