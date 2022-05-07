Дети погибли во время пожаров в Красноярском крае

Палы травы перекинулись на дома в Красноярском крае. В одном из районов погибли дети, есть и другие жертвы.

В результате пожаров в Шарыповском районе края погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника «Интерфакса», в селе Талажанка погибли двое детей. «По предварительным данным, горит 18 строений, в том числе фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. На одной из улиц обнаружены тела двух детей», — рассказал собеседник агентства.

Крупные пожары в населенных пунктах начались утром 7 мая. Огнем охвачено более 60 строений и две пилорамы, сообщили в МЧС и МВД.

В населенном пункте Павловка Боготольского района огонь, по предварительным данным, охватил 35 строений. В СНТ «Родники» Большеулуйского района горят 20 строений. В деревне Песчанка под Красноярском от пожара пострадали шесть домов.

Министерство социальной политики края решило эвакуировать всех детей и родителей из санатория «Жарки» в Рыбинском районе, сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев. К учреждению подошел огонь, санаторий обесточен.